Plus d’informations sur Forspoken exclusif à la console PS5 à venir plus tard cette année

Nous en savons maintenant un peu plus sur la console PlayStation 5 exclusive, Forspoken – le projet anciennement connu sous le nom de Project Athia. Le jeu mettra en vedette un personnage appelé Frey Holland, une «jeune femme ordinaire» jouée par l’actrice britannique Ella Balinska qui «doit exploiter ses capacités magiques pour survivre dans le monde fantastique mais dangereux d’Athia». Mais nous en apprendrons encore plus «plus tard cette année».

C’est selon la description de YouTube d’une longue bande-annonce pour le titre, qui présente un «aperçu du nouveau gameplay exaltant» où nous voyons Frey maudire un ours – sérieusement! Le ton de ce jeu nous intrigue en ce moment; cela semble à la fois hyper-sérieux et irrévérencieux. Nous adorons l’apparence de la traversée et du combat, cependant, et nous attendons avec impatience la prochaine mise à jour afin que nous puissions voir comment tout cela se déroule.