Où en est Franco Escamilla après son annulation dans les réseaux

in

célébrités

C’est ce qu’a fait l’humoriste Franco Escamilla après son annulation.

©Getty ImagesFranco Escamilla a déjà des projets après son annulation dans les réseaux

Franco Escamilla a été annulé et On vous raconte ce qui est arrivé au comédien mexicain et où il en est après être devenu une tendance sur les réseaux sociaux après avoir posté une vidéo sur sa chaîne YouTube.

Et c’est que l’humoriste a partagé une vidéo sur sa chaîne où il a assuré que l’homme ne voulait que « du sexe, de la bouffe et du silence »mais c’est sa façon de s’adresser aux femmes qui a conduit à son annulation, après la révélation de son comportement machiste et misogyne.

« Prenons un peu de temps, préparez-moi quelque chose de délicieux et fermez votre bouche. C’est ce qu’un homme veut, femme« , a déclaré Escamilla dans sa vidéo controversée sur sa chaîne YouTube, où il compte 12,3 millions d’abonnés.

+ Où en est Franco Escamilla après son annulation ?

Bien que sur les réseaux sociaux comme TikTok ils aient demandé son annulation, Franco Escamilla est resté actif à la fois sur ses réseaux sociaux et sur sa chaîne YouTube, où le 25 mars il a publié la vidéo « Throwing Ball Saison 7, Épisode 4 » avec Asier Fernández.

En plus de votre contenu sur les réseaux sociaux, Franco Escamilla est sur le point de commencer une tournée aux États-Unis et en Amérique centralecommençant le 31 mars, qui se terminera 2 mois plus tard, le 31 juillet.

Récemment, l’humoriste Il était également présent au rôti d’Oscar Burgoscomédien mexicain qui donne vie à El Perro Guarumo, dans lequel ils étaient également Le nord, banane, Le Scorpion d’or, alexa zuart, Sergio amélioré, Fabiola Martinez et Le boiteux heureux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?