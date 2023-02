James Gunn discute des plans de son DCU Superman dans le prochain film

Les dernières décennies ont fourni aux amateurs de théâtre et aux fans de bandes dessinées d’innombrables itérations de Superman, l’emblématique Man of Steel, le super-héros des super-héros qui est tout sauf synonyme de l’immense univers comique de DC et du genre cinématographique qui en découle. La récente sortie d’Henry Cavill du rôle a atterri durement pour de nombreux fans qui ont loué son approche plus dramatique du personnage et son dévouement à celui-ci malgré des conflits d’écriture imprudents sur des projets comme La Ligue des Justiciers (2017). Quoi qu’il en soit, le piédestal est actuellement vide jusqu’à ce que James Gunn décide qui le remplira ensuite. Selon un rapport de SlashFilm, le réalisateur a récemment discuté lors d’une conférence de presse de ses plans pour le premier film de sa nouvelle liste DCU, Superman : Héritageet comment il envisage personnellement le kryptonien coiffé.

Alors que Zack Snyder avait envoyé Superman sur un chemin douteusement plus sombre et plus destructeur qui s’est terminé par le meurtre de Zod, l’un de ses propres frères, Gunn veut plutôt aller dans la direction presque complètement opposée. Décrivant sa version plus jeune de Superman comme littéralement un « grand vieux galoot », Gunn souhaite s’appuyer sur la gentillesse inhérente et l’innocence idéaliste du personnage.

« J’aime vraiment l’idée de Superman. C’est un gros vieux galoot. C’est un garçon de ferme du Kansas qui est très idéaliste. Sa plus grande faiblesse est qu’il ne tuera jamais personne. Il ne veut pas blesser une âme vivante. J’aime cette sorte de bonté innée à propos de Superman ; c’est sa caractéristique déterminante.

Gunn et le chef de Warner Bros, Peter Safran, partagent le même sentiment, soulignant qu’ils veulent que leur Superman représente « la gentillesse dans un monde qui considère la gentillesse comme démodée ». Ils insistent également sur le fait que même si leur version du personnage sera plus jeune que celle de Cavill, le prochain film ne sera en aucun cas une histoire d’origine. Selon Safran, il se concentrera plutôt sur les débuts de Superman en tant que combattant du crime et « l’équilibre entre son héritage kryptonien et son éducation humaine ».

Le récent film de Superman dont tout le monde s’est moqué et qui s’est sans doute rapproché de la vision de Gunn

Avant qu’Henry Cavill n’arrive pour aider à exécuter la vision plus dramatique de l’homme d’acier de Zack Snyder, Warner Bros avait déjà tenté de ressusciter Superman sur grand écran. Au début des années 2000, le studio a embauché le réalisateur Bryan Singer (Rhapsodie bohémienne) pour monter un nouveau projet innovant pour le personnage, dans le cadre d’une initiative antérieure visant à relancer les films de bande dessinée. La production est allée de l’avant et a jeté Brandon Routh (Flèche) dans le rôle de Superman/Clark Kent aux côtés de Kate Bosworth (Barbare) comme Lois Lane et Kevin Spacey (Château de cartes) en tant que méchant Lex Luthor. La prémisse du film commence à un point unique, où Superman (Brandon Routh) a disparu de la Terre pour rechercher les Kryptoniens survivants. Après 5 ans, il revient brusquement sous son infâme déguisement de Clark Kent pour reprendre son travail au Daily Planet aux côtés de Lois Lane (Kate Bosworth). Sans contact avant son absence, Lois a choisi de passer à une nouvelle relation et de se concentrer sur l’éducation de son jeune fils, Jason, dont le père biologique n’est jamais clairement indiqué mais fortement impliqué plus tard dans le film.

Superman / Clark se réadapte maladroitement à sa vie sur Terre et se comporte comme extrêmement poli et doux envers tout le monde, pratiquement un «galoot» selon le vocabulaire de James Gunn. Même lorsqu’il enfile la cape lors d’une crise avec un avion plongeant vers le sol, bien qu’il s’agisse de son apparition publique en tant que Superman depuis des années, il agit avec gentillesse et dévouement envers les personnes qui semblent pour la plupart ravies de le revoir. L’ensemble du film donne un ton plus léger et inspirant à Superman, et il a en fait bien plu au public et aux critiques. Cependant, le film n’était malheureusement pas suffisant pour justifier sa suite prévue, et au fil des ans, il a fait l’objet de plaisanteries sous l’ombre de Cavill et des productions à budget désormais beaucoup plus important de la DCU. Avec le recul, cela soulève la question de savoir ce qui se serait passé si Superman de Routh avait survécu pour créer sa propre franchise.

Après que la vision de Snyder ait sans doute basculé dans une direction trop sombre pour le personnage, le pendule est maintenant prêt à revenir dans l’autre sens, avec Gunn’s Superman pour embrasser le rôle de sauveur au bon cœur auquel il était destiné depuis le début. Espérons qu’il puisse réussir ce que Bryan Singer a essayé et presque accompli.