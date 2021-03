Le doubleur qui joue Eren envoie un message aux fans de Shingeki no Kyojin

Personne ne peut nier le grand succès de Shingeki no Kyojin ces dernières années, ce qui les a positionnés comme l’une des séries animées les plus acclamées par les téléspectateurs. La première partie de la saison 4 a récemment pris fin, qui devait être la dernière depuis le début, mais ensuite a annoncé que d’autres épisodes arriveront. A l’occasion de cet adieu temporaire, Le doubleur d’Eren Jaeger Il a dédié quelques mots aux fans.

En février, de fortes rumeurs ont commencé parmi les fans lorsque les noms des derniers épisodes ont été publiés, basés sur des chiffres très éloignés de 139, qui sera le dernier du manga et sera disponible le 9 avril. Après la diffusion du chapitre au Japon, NHK a confirmé la suite de l’histoire.

Concernant cette pause jusqu’à ce que vous voyiez la partie 2, Yuki kaji, comédien de voix d’Eren Jaeger, s’est entretenu avec le magazine Piment, où il a été consulté par la ligne dont il se souvient le plus SNK, auquel il a répondu: « Si je devais en choisir un, je dirais que c’est: » Si vous ne vous battez pas, il ne peut pas gagner, alors combattez, combattez. « ». Il a également dit que c’était l’œuvre de sa vie et qu’il voulait rester dans l’adaptation jusqu’à sa fin.

Dans la conférence, il a envoyé un message aux fans: «Je pense que c’est une série qui devrait rester dans l’histoire des mangas et des animes. Jouer le rôle d’Eren a toujours été comme le travail de ma vie, donc je suis très triste que ça se termine. Eren est un gars très extrême (rires); mais le plus j’ai agi comme lui, plus je sens que nous sommes très similaires à bien des égards. Je veux être de son côté jusqu’au bout, croire en lui et me battre « .

La deuxième partie de la saison finale sera prête à avoir son lancement officiel pendant l’hiver japonais, qui s’étend de décembre 2021 à mars 2022. Pour le moment, aucune date de sortie exacte n’a été annoncée, mais ils estiment que nous verrons les nouveaux épisodes dans les premiers jours du dernier mois de 2021.