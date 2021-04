La dernière mise à jour de Google Chrome déplace l’historique des onglets récemment fermés vers l’onglet de recherche

16 avr.2021 10:55:45 IST

La dernière mise à jour de Google Chrome permet aux utilisateurs de consulter l’historique de leurs onglets récemment fermés via l’onglet de recherche lui-même. La mise à jour de Chrome améliorera la convivialité du navigateur, facilitera un accès plus rapide aux onglets fermés et aidera à gagner du temps en parcourant le menu d’historique de Chrome. Selon le Histoire de Chrome, la fonctionnalité d’historique des onglets nouvellement déplacée sera incluse dans la dernière version de Chrome Canary. Les utilisateurs peuvent rapidement fouiller dans les anciens onglets au cas où ils les ferment accidentellement lorsqu’ils sont associés à la fonction d’onglet de recherche.

La nouvelle méthode de restauration des onglets est considérée comme plus polyvalente que l’utilisation d’un raccourci clavier. Le raccourci clavier fonctionne comme la fonction Annuler de nombreuses applications où il rouvre les onglets dans l’ordre chronologique inverse.

Accessible via le menu contextuel de recherche d’onglets, la nouvelle mise à jour affichera une liste des onglets récemment fermés et pourrait également vous permettre de trouver l’onglet dont vous avez besoin. Un autre avantage est qu’il permettra aux utilisateurs de choisir n’importe quel onglet récemment fermé et de l’ouvrir d’un clic rapide, quel que soit le moment où il a été fermé.

Le géant de la technologie a récemment été vu tester la capacité de rouvrir les groupes d’onglets dans Chrome. Les utilisateurs peuvent donc s’attendre à ce que cette fonctionnalité arrive bientôt.

La nouvelle mise à jour de la relocalisation de l’historique est actuellement en phase de test, de sorte que les utilisateurs devront peut-être attendre son lancement pour un fonctionnement stable. Google a cependant promis de mettre à jour plus de fonctionnalités dans un délai plus court qu’auparavant, toutes les quatre semaines au lieu de six semaines.

.

