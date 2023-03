Brendan Fraser de George of the Jungle se souvient de la plus grosse plainte qu’il ait reçue de ses parents

Georges de la jungle a été réalisé à une époque où tout n’était pas accompagné d’un message d’avertissement indiquant au public ce qu’il devait et ne devait pas essayer d’imiter à partir des films. Peut-être aurait-il pu en finir avec un selon de Brendan Fraser souvenir récent d’avoir été constamment accosté par des parents d’enfants qui tentaient de copier l’habitude de son personnage principal de claquer dans les arbres.





Lors d’une apparition récente sur Le bavardage des récompenses du Hollywood Reporter podcast, Fraser a discuté de ses films passés, y compris Georges de la jungle. Se remémorant les conséquences des rencontres fréquentes de son personnage comique avec des troncs d’arbres, Fraser a noté:

« Pendant un moment là-bas, les parents m’ont empêché de dire: » Oh, mec, je t’ai vraiment aimé dans George de la jungle, c’était un si bon film. J’ai un os à régler avec toi, mon enfant a eu huit points de suture. Des hévéas, George a percuté des hévéas ! »

La quantité de chagrin que Fraser a reçu pour sa capacité à influencer les enfants à se faire du mal montre que le film a réussi à se connecter avec son public plus jeune, bien que le fait que de nombreux enfants tentent de chanter face la première dans un arbre n’était probablement pas un effet secondaire auquel beaucoup s’attendaient. . Cependant, le film a été réalisé à une époque où le public, ou dans ce cas leurs parents, était autorisé à décider par lui-même dans quelle mesure il dissuadait les personnes facilement influencées de copier ce qu’elles voyaient à l’écran.





Brendan Fraser n’a pas été aussi comique dans son retour au cinéma

Après avoir passé de nombreuses années hors des projecteurs d’Hollywood, Brendan Fraser est revenu sur les écrans avec le plus grand succès possible. Après avoir décroché plusieurs nominations aux prix et s’être donné une chance d’accéder à la gloire des Oscars, pour son rôle dans le film de Darren Aronofsky La baleineFraser s’est immédiatement retrouvé parmi l’élite hollywoodienne.

Alors que La baleine a fini par être le plus grand film de Fraser depuis des années, il a déjà aligné d’autres films dont celui de Martin Scorsese Les tueurs de la fleur de lune. Cependant, une chose qui n’est pas actuellement à son horizon, ce sont les comédies qui ont fait son nom dans ses premiers films et l’ont finalement amené à prendre la tête de La momie trilogie. Cependant, rares sont ceux qui semblent déçus que Fraser ait la chance de montrer ses vrais talents d’acteur.

La seule grande déception que les fans ont eue du retour de Fraser a été l’annulation du film DC Fille chauve-souris, qui aurait vu Fraser jouer le méchant Firefly aux côtés de l’héroïne titulaire de Leslie Grace. Bien qu’il y ait apparemment des raisons derrière l’annulation autres que la frénésie de déductions fiscales dont WBD a fait l’objet à la fin de 2022, Fraser lui-même était déçu que le film n’ait pas eu la chance de briller. Il a dit du film: