Une nouvelle espèce de mille-pattes géant amphibie nommée en l’honneur d’une femme maudite par les dieux

Qu’est-ce qui a près de deux douzaines de jambes, nage dans les ruisseaux de la forêt et est plus long que votre main?

Rencontrer Scolopendra alcyona, une nouvelle espèce de amphibie, géant Mille-Pattes qui a été récemment découvert sur plusieurs îles d’un archipel au Japon. C’est la première nouvelle espèce de mille-pattes à être identifiée dans le pays en 143 ans et n’est que le troisième mille-pattes nageant dans le monde Scolopendra genre, qui comprend environ 100 espèces.

Aux longues jambes S. alcyona mesure environ 20 centimètres de long, a 20 paires de pattes et est le plus grand mille-pattes connu des îles Ryukyu, une chaîne d’environ 200 îles non volcaniques qui se trouve entre Kyushu, l’île la plus au sud du Japon, et Taiwan, selon un nouveau étude.

S. alcyonaLe nom de l’espèce vient d’Alcyone, une femme de la mythologie grecque qui a été maudite par les dieux après s’être comparée à la déesse Héra et devenue un «oiseau halcyon», maintenant connu sous le nom de martin-pêcheur. L’un des S. alcyona les mille-pattes ramassés avaient des pattes vert jade de couleur similaire aux pattes de martin-pêcheur; cela et la préférence des mille-pattes pour un habitat aquatique ont inspiré le choix du nom, ont écrit les auteurs de l’étude.

En japonais, le nom de la nouvelle espèce est Ryûjin-ômukade, qui est également enraciné dans la mythologie. Il y a des centaines d’années dans les îles Ryukyu, les gens décoraient leurs bateaux avec des photos de mille-pattes sur des drapeaux comme protection contre les ryujin – un dragon Dieu. Des légendes locales racontaient à l’époque un ryujin qui craignait les mille-pattes après avoir été mordu par un à l’oreille, selon une déclaration .

Les chercheurs ont recueilli sept spécimens de l’espèce alors inconnue, et sept mille-pattes de deux autres espèces dans le Scolopendra genre – S. mutilans et S. subspinipes – collecte des mille-pattes de l’île d’Okinawa-jima, de l’île Kume-jima, de l’île Chichi-jima et du centre de Honshu dans la préfecture de Kanagawa. Ils ont examiné les caractéristiques physiques des individus non décrits et génétique analyse pour placer les arthropodes sur l’arbre généalogique des mille-pattes, publiant leurs résultats le 12 avril dans la revue Zootaxa .

Mode de vie amphibie

Certains S. alcyona des mille-pattes ont été trouvés sous des pierres dans les lits des cours d’eau, ou ils ont été vus en train de s’attaquer aux crevettes de rivière. D’autres mille-pattes ont échappé à leurs ravisseurs potentiels en plongeant dans les rivières, suggérant que S. alcyona était également à l’aise dans l’eau et sur terre, selon l’étude.

Les variations entre certaines caractéristiques physiques des animaux peuvent aider les scientifiques à différencier des espèces très similaires, mais une telle analyse peut être délicate en ce qui concerne Scolopendra centipèdes, a déclaré le co-auteur de l’étude Katsuyuki Eguchi, professeur agrégé à la Graduate School of Science de l’Université métropolitaine de Tokyo.

« De manière générale, bien que Scolopendra les espèces sont de grande taille, il n’y a que quelques différences morphologiques entre les espèces étroitement apparentées », a déclaré Eguchi à 45Secondes.fr dans un e-mail. Scolopendra les mille-pattes varient également considérablement dans la couleur du corps au sein d’une espèce donnée, ce qui peut compliquer les efforts pour distinguer les espèces. En fin de compte, une combinaison de caractéristiques physiques – un éperon sur la 20e paire de pattes et l’absence de pattes spécialisées pour le transfert de sperme aux femelles – et des données moléculaires identifiées S. alcyona comme une espèce distincte, a déclaré Eguchi.

« La découverte de l’une des plus grandes nouvelles espèces d’arthropodes terrestres au Japon et à Taiwan semble indiquer que les îles Ryukyu sont un trésor de nature et de biodiversité », a déclaré Eguchi. Cependant, les scientifiques craignent que des espèces végétales et animales encore non décrites ne soient perdues avant que les chercheurs ne puissent les identifier, « en raison de la vitesse alarmante des pertes d’habitat ».

Des mille-pattes géants tels que S. alcyona sont également très recherchés comme animaux de compagnie, bien qu’ils soient extrêmement difficiles à élever et à maintenir en captivité. Les collectionneurs avides de commerce des animaux de compagnie pourraient donc également accélérer le déclin de ces mille-pattes, a déclaré Eguchi dans l’e-mail.

« Nous espérons que notre découverte augmentera l’élan pour la conservation de la biodiversité de Ryukyu », a-t-il déclaré.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.