Quand sortira la saison 6 de Rick et Morty ?

Comme la saison cinq de Rick et Morty tire à sa fin, les fans veulent savoir quand ils peuvent s’attendre au prochain épisode de la sitcom de science-fiction animée d’Adult Swim.

Dix épisodes ont fait la saison quatre et dix autres ont formé la saison cinq, donc si chaque saison continue à durer dix épisodes, Rick et Morty semble sur le point d’avoir cinq autres saisons, ce qui le porterait jusqu’à la saison dix.

Les scénaristes de la série ont confirmé que la saison six et même la saison sept sont en préparation, alors quand verrons-nous le prochain chapitre de la vie folle de Rick et Morty ?