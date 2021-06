Première du film « In the Heights » à Los Angeles : « Chaque famille latino devrait voir ça »

Pendant un bref instant vendredi soir, Hollywood est devenu Washington Heights à New York.

Au TCL Chinese Theatre, qui a rouvert pour la première fois cette semaine, des célébrités et des influenceurs latinos ont foulé le tapis rouge lors de la première de « In the Heights », présenté par le Los Angeles Latino International Film Festival.

« In the Heights », le film basé sur la populaire comédie musicale Lin-Manuel Miranda Broadway du même nom, est le dernier projet de réalisateur de Jon M. Chu. C’est l’histoire d’une communauté vivant dans un quartier ouvrier et les différentes luttes – du paiement des frais de scolarité de l’Ivy League à l’ouverture d’une bodega au fait de tomber amoureux – auxquelles les habitants du quartier sont confrontés.

Sur le tapis rouge, Chu a déclaré AUJOURD’HUI qu’il avait été inspiré pour raconter l’histoire de « In the Heights » après l’avoir vu à Broadway.

Il a dit que cela parlait de ses propres expériences d’éducation par des parents immigrants chinois dans le nord de la Californie.

« Ce que ça faisait d’être élevé par votre famille, pas seulement vos parents mais vos tantes et oncles … J’ai compris l’universalité de faire un film comme celui-ci », a-t-il déclaré.

Plus tard, lors d’une séance de questions-réponses après la projection, il a dit au public qu’il avait de profonds souvenirs de son travail sur le film.

« J’ai tellement aimé mon expérience que j’ai nommé mon fils… ‘Heights’. J’ai pensé que c’était le plus beau mot à voir derrière votre rebord de fenêtre », a-t-il déclaré. « Je veux dire ‘Heights’ tous les jours de ma vie et je voulais qu’il le fasse aussi. »

D’autres stars ont également évoqué l’importance de la représentation dans les médias.

Leslie Grace, qui joue Nina dans le film, a déclaré qu’elle avait utilisé l’histoire de son personnage pour traiter son propre voyage. Quand elle a marché sur le plateau, elle a dit qu’elle « ne s’était jamais sentie aussi à l’aise ».