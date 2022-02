Une maman reproche à son ex d’avoir continué à utiliser la photo de la grenouillère de son bébé

Les ruptures, les divorces et les batailles pour la garde sont le mauvais côté de l’amour. Malheureusement, un grand nombre de personnes se retrouveront dans une relation qui se terminera par un divorce ou seront élevées dans une famille divisée.

Ces situations peuvent être difficiles, mais les choses deviennent encore plus difficiles lorsqu’un parent s’en prend à un autre en ligne.

Dans un post Reddit sur le sous-reddit, r/trashy, une mère a été critiquée pour un post Facebook appelant le père de ses enfants.

La mère a pris une photo de son bébé vêtu d’une combinaison qui appelait le père de l’enfant.

Sur la photo publiée sur le Facebook de la mère, la grenouillère du bébé se lit comme suit : « Bonne fête des pères à mon père qui m’a quitté pour un enfant de 16 ans… »

La mère a également écrit la légende suivante sur la photo : « Juste un petit message au père de mes enfants. Bonne fête des pères, j’espère que vous avez passé une journée incroyable. Tu le mérites plus que n’importe qui.

Une capture d’écran de la publication Facebook originale a ensuite été publiée sur Reddit dans le subreddit r/trashy, un subreddit pour les histoires et le contenu trash.

Le message, intitulé « Classy folk all round », a suscité de nombreuses critiques de la part des commentateurs du subreddit.

L’utilisateur u / JoeyPepperoni101 a été irrité par les actions de la mère, déclarant dans le commentaire principal du message: « C’est tellement frustrant de savoir qu’il y a des gens dans ce monde qui pensent que diffuser publiquement leur linge sale revient d’une manière ou d’une autre à quelqu’un d’autre. Le pire, c’est qu’il s’agit généralement de sujets extrêmement privés sur lesquels ils publient.

De nombreux commentateurs étaient particulièrement contrariés par l’utilisation par la mère du bébé comme une sorte de « accessoire » dans l’image.

Cette frustration a également été exprimée dans le commentaire en haut de la publication : « Et n’amenez pas littéralement le bébé avec quelqu’un qui n’a rien à voir avec cela, c’est une image publique sur Internet de ce bébé pour toujours maintenant.

« Dieu merci, je suis assez vieux pour ne pas avoir toute ma vie depuis ma naissance cryptée sur Internet par mes parents. »

Il est vrai que, quelle que soit la relation entre les parents de l’enfant, le bébé n’a rien à voir avec leurs actions.

Ce n’est pas comme si l’enfant pouvait choisir de participer ou non à l’image.

Les autres commentaires sur le message couvrent toute la gamme des critiques d’un parent ou de l’autre ou des deux. Un sentiment commun à travers les commentaires, cependant, est un sentiment de tristesse pour l’enfant sur la photo.

Le commentaire d’un utilisateur a décrit succinctement ce consensus dans son commentaire, en disant: « Bonne chance à l’enfant, on dirait que maman et papa sont deux travaux. »

Ce n’est pas une bonne idée de porter un jugement sur quelqu’un entièrement sur la base d’un seul moment ou d’une interaction dans sa vie. Toute évaluation substantielle faite à propos de cette mère est basée principalement sur des spéculations.

Le fait est que l’enfant ne pouvait pas choisir d’être ou non sur la photo et que sa mère et son père étaient séparés.

Dan O’Reilly est un écrivain qui couvre l’actualité, la politique et la justice sociale. Suivez-le sur Twitter.