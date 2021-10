Personnages âgés inoubliables dans les films d’horreur

Qui a dit que les actrices et acteurs plus âgés ne pouvaient pas être le véritable gagne-pain d’un film d’horreur ? Cette personne, s’il l’a dit, doit se faire dire qu’il a tout à fait tort. Et c’est que vieilles femmes et vieillards ont trouvé dans ce genre cinématographique une excellente occasion de continuer à travailler, d’enseigner leur talent d’acteur et d’explorer des univers dont ils savent profiter pour montrer que la peur n’est pas une question d’années.

Pour cette raison, dans Spoiler, nous passons en revue certains titres où les personnes âgées sont la même personne panique, ou elles nous plongent dans des histoires qui nous coupent le souffle, génèrent le cri de terreur et provoquent des cauchemars. Certaines de ces œuvres ont été un succès au box-office à l’époque, ce qui signifie que le public a accueilli l’incursion des « grands-mères et grands-pères » dans les intrigues d’horreur.

D’autres films, en revanche, sont devenus un objet de culte au fil du temps. Ils ont été revalorisés au point d’être des influences obligatoires pour les cinéastes contemporains qui ont décidé de faire carrière dans les films d’horreur.

Qu’est-il arrivé à Baby Jane ?

Le réalisateur Robert Aldrich a eu l’idée de réunir Bette Davis et Joan Crawford en 1962, deux actrices de l’âge d’or d’Hollywood qui ne s’entendaient pas. Pour ne rien arranger, toutes deux avaient été reléguées par les grands studios parce qu’elles étaient déjà des femmes plus âgées. Pionniers du passage du cinéma muet au cinéma parlant, juste au moment où ils étaient même classés comme « actrices en déclin » en raison de leur âge, Davis et Crawford ont accepté de participer à ce projet.

Bien qu’ils se haïssent dans la vraie vie, ils ont pu travailler pour donner vie à deux sœurs âgées dans cette histoire d’horreur psychologique. Baby Jane (Davis) ne pardonne pas à Blanche (Crawford) d’avoir eu une carrière réussie en tant qu’enfant actrice, alors elle lui en veut. Un accident anormal met Blanche dans un fauteuil roulant, incitant Baby Jane à prendre soin d’elle de manière inquiétante.

* Bette Davis a été nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice. Il avait 55 ans.

Le bébé de Romarin

Basé sur le roman d’Ira Levin, ce classique adapté au grand écran en 1968 par Roman Polanski fait peur à ce jour. Les espaces et l’utilisation intensive de la caméra jouent un rôle important dans la tension du spectateur par rapport à la grossesse de Rosemary (Mia Farrow), une fille qui ne sait pas qu’elle va donner naissance au fils de Satan.

Mais un autre élément qui influence la gestion de l’esprit du public est l’apparition d’un couple de personnes âgées composé de Roman Castevet (Sidney Blackmer) et Minnie Castevet (Ruth Gordon). Ils marchent comme des vieillards apparemment angéliques, cependant, derrière leur bonté, ils cachent la pratique de la sorcellerie et du culte du diable, une entité à laquelle ils vénèrent et offrent le ventre de Rosemary pour engendrer son héritier.

* Ruth Gordon a remporté l’Oscar à 72 ans de la meilleure actrice dans un second rôle.

La prophétie

Inscrit comme une star masculine d’Hollywood dans des mélodrames et des westerns, Gregory Peck a 60 ans lorsqu’il accepte de jouer dans ce film d’horreur en 1976 sous la direction de Richard Donner, cinéaste qui était prêt à abandonner sa formation télévisuelle pour s’immerger pleinement dans l’industrie cinématographique.

Il l’a fait avec l’histoire d’un garçon adopté par le sénateur Robert Thorn (Peck) et sa femme Katherine (Lee Remick). Cet acteur amoureux commence à se fondre dans une intrigue élégante d’événements étranges qui tiennent le spectateur en haleine parce que la créature, Damien (Harvey Stephens), est en fait l’antéchrist. Il est considéré comme un chef-d’œuvre de l’horreur fine grâce à son scénario et son montage.

* Le budget pour le tourner était de près de trois millions de dollars et il a permis de récolter plus de 60 millions de dollars.

Au bout des escaliers

Pour de nombreux cinéphiles, il était impossible de distinguer George C. Scott du personnage qui l’a immortalisé dans les films, le général Patton. En 1980, au plus fort d’une révolution cinématographique dans le genre de l’horreur avec des titres tels que Halloween et Vendredi 13, L’acteur de 53 ans a voulu jouer dans ce projet réalisé par le Hongrois Peter Medak pour se montrer sous une autre facette.

Il a joué John Russell, un ancien compositeur et professeur de musique qui décide d’accepter un poste universitaire après le décès tragique de sa femme et de sa fille. Cet accord comprend le fait de vivre dans une grande maison où vit une présence qui essaie de communiquer avec lui pour lui dire le mystère qui se cache dans ces murs. Avec peu de ressources pour cadrer et sa performance, le film est considéré comme matériel d’étude dans les écoles de cinéma.

* Martin Scorsese l’inclut dans sa liste de recommandations des films les plus effrayants de tous les temps.

Halloween

Que serait Michael Myers sans la figure du docteur Loomis ? Donald Pleasence personnifie le psychiatre qui persécute l’homme qui est décrit comme l’authentique matérialisation du mal, selon le discours philosophique soulevé par John Carpenter sur le mal. C’est Loomis qui nous le souligne justement pour décrire l’être sans émotions ni sentiments qui se cache sous un masque macabre.

L’image de Pleasence dans le film était si essentielle qu’elle a été incorporée dans les suites de cette saga. En effet, grâce aux nouvelles technologies, il apparaît dans Halloween tue pour montrer le flash-back de ce qui était la capture supposée de Myers. L’acteur avait 60 ans quand Halloween a marqué un avant et un après dans le genre.

Tante Alejandra

Isabela Corona avait 66 ans lorsqu’elle a joué la vieille femme qui insiste pour détruire la famille de son neveu par des actions diaboliques. Sous les traits d’une touchante femme sénile, Alejandra vient chez ses proches pour vivre avec eux et mettre en pratique ses véritables passions : la sorcellerie et l’occultisme.

Sorti en 1980, ce film mexicain réalisé par Arturo Ripstein a suscité des critiques morales pour avoir abordé des questions liées à la magie noire. La fin est l’une des plus horribles de la filmographie nationale en raison de l’acte maléfique subtil que la tante commet avec la fille de son neveu.

Ne respire pas

Nous avons tiré une leçon claire de ce film : ne jamais voler un vieil homme aveugle. Oh, et ne respirez pas pour éviter de vous faire prendre. Avec 64 ans de suite, inconnu d’un large public, Stephen Lang était l’acteur de confiance du réalisateur uruguayen Fede Álvarez pour terrifier les téléspectateurs d’aujourd’hui.

Produit en 2016, le film récupère les personnages plus anciens pour les transférer dans des intrigues d’horreur. Dans ce cas, faisant appel à ce que des cinéastes comme John Carpenter et Wes Craven ont fait, Álvarez a concentré son intérêt sur une cible de jeunesse, s’éloignant des situations liées aux fantômes, aux phénomènes surnaturels ou aux poupées possédées. Cela va droit à la terreur produite par la violence d’un homme en colère.

Plus noir que la nuit

Non content de traumatiser les cinéphiles avec trois films dont les personnages principaux sont des enfants et des adolescents, Carlos Enrique Taboada a été encouragé à l’essayer avec une vieille femme comme centre d’attention. Il a écrit et mis en scène cette pièce qui a également rendu célèbre le chat noir nommé Becker.

Ofelia (Claudia Islas) hérite de la maison de sa tante Susana (Tamara Garina) à condition qu’elle s’occupe du félin. Tout change lorsque le chaton apparaît mort dans le sous-sol et que des choses sinistres commencent à se produire dans la maison. À la fois en silhouette et en personne, feu tante Susana précise qu’elle ne repose pas en paix.

* Tamara Garina était une actrice mexicaine d’origine russe qui a joué ce rôle à l’âge de 74 ans.

