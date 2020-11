Officiel. La production de la Ford Kuga hybride a déjà commencé

Troisième version électrifiée du Kuga (les autres sont des variantes hybride doux et hybride brancher), la Ford Kuga Hybrid, un hybride conventionnel, a vu la production démarrer à l’usine Ford de Valence, en Espagne.

Equipé d’un moteur essence de 2,5 l et d’un système hybride alimenté par une batterie de 1,1 kWh avec 60 cellules et refroidissement liquide, le Kuga Hybrid offre 190 ch de puissance et peut compter sur une traction avant ou intégrale (ce sera le premier Kuga électrifié s’appuyer sur un tel système).

Capable de parcourir 0 à 100 km / h en 9,1 s (en versions à traction avant), le Ford Kuga Hybrid annonce également une consommation moyenne de 5,4 l / 100 km et des émissions de CO2 de 125 g / km (les deux les valeurs mesurées selon le cycle WLTP). Selon Ford, l’autonomie est de 1000 km.

Le Ford Kuga hybride

Équipé d’un système de freinage régénératif, le Kuga Hybrid dispose également d’une fonction qui simule la vitesse des rapports de démultiplication lors de la sélection des modes de conduite «Normal» ou «Sport».

Capable d’ajuster automatiquement le régime du moteur à la vitesse, ce système réduit le bruit souvent associé aux transmissions à variation continue.

Enfin, un système d’échangeur de chaleur à gaz permet non seulement au moteur d’atteindre sa température idéale plus rapidement mais facilite également le chauffage de l’habitacle.

Quand arrive?

Désormais disponible à la commande, le Ford Kuga Hybrid se décline en six niveaux d’équipement: Trend, Titanium, Titanium X, ST Line, ST Line X et Vignale.

Parmi les systèmes de sécurité et d’assistance à la conduite, en plus du régulateur de vitesse adaptatif déjà «traditionnel» avec Stop & Go, reconnaissance de signal, voie

Centrage ou Active Park Assist (qui permet de stationner automatiquement), le Kuga Hybrid introduit également deux nouveaux systèmes, tous deux en option.

Le premier est le Système d’entretien des voies avec assistance aux angles morts et surveille l’angle mort du conducteur et peut agir sur la direction pour avertir le conducteur. L’autre est l’assistance à l’intersection et surveille les collisions potentielles avec des véhicules dans la direction opposée sur des voies parallèles, en étant capable d’utiliser automatiquement les freins pour aider à prévenir les accidents.

Bien qu’ils soient disponibles à la commande, les prix de la Ford Kuga hybride et la date des premières unités sont encore inconnus.