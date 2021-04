Heaven’s Lost Property Saison 3, intrigue, date de sortie et à quoi s’attendre?

Quand je suis tombé sur la propriété perdue du paradis, également connue sous le nom de Sora no Otoshimono au Japon. Je pensais que ce serait un autre anime fantastique ennuyeux où le garçon rencontre une fée déchue. Puis ils se lancent dans une quête. Mais quand j’ai vu le premier épisode, j’ai trouvé l’anime très hilarant et je ne pouvais pas m’empêcher de me moquer de cet anime ecchi. Dans cet article, j’ai tout inclus sur la saison 3 de Heaven’s Lost Property!

L’anime a des parties amusantes où l’humour est hors de propos, ou certains pourraient le trouver pas drôle. Si vous êtes quelqu’un qui aime l’humour qui n’a pas besoin d’être significatif, alors vous apprécierez la propriété perdue du paradis. Mon attaque préférée dans cet hilarant Ecchi Anime est «Exploding Pantsu», qui n’est que la pointe de l’iceberg.

Heaven’s Lost Property Saison 3

La première saison de la propriété perdue du paradis a été diffusée le 5 octobre 2009, qui s’est terminée la même année au mois de décembre. Sora no Otoshimono a été animé par AIC ASTA Studios, et ils ont fait un travail formidable en créant cet anime. La qualité de l’animation et le style artistique sont restés constants pendant toutes les saisons jusqu’à présent. L’animation est l’une des clés majeures d’un anime, et même les scènes de combat dans Sora no Otoshimono sont incroyables!

Date de sortie de Heaven’s Lost Property

La deuxième saison de Heaven’s Lost Property a été diffusée le 2 octobre 2010 et s’est terminée le 18 du mois de décembre. En 2011, un film Soro no Otashimono est sorti, qui était une adaptation des chapitres suivant la deuxième saison.

Le studio d’animation a décidé de publier un dernier film de l’anime, qui a été publié le 26 avril 2014. Le film a été lancé pour terminer l’histoire de l’anime avec une conclusion appropriée.

Si vous êtes l’un de ces fans de Heaven’s Lost Property qui a attendu l’annonce de la saison 3, alors j’ai une terrible nouvelle pour vous. Il n’y aura pas de saison 3 des objets perdus du paradis. Oui, vous avez bien entendu. Il n’y aura pas de saison supplémentaire.

Il y avait une annonce officielle qu’il y aurait un tiers de Sora no Otashimono, mais c’était à ce moment-là que l’anime était aimé et populaire.

Vous pouvez vous gaver sur les saisons 1 et 2 de Heaven’s Lost Property sur Crunchyroll, car il n’y aura jamais de saison 3. Il vaut mieux profiter et revoir ce qui est disponible.

Histoire de Sora no Otoshimono

Comme tous les autres anime Ecchi, le MC de l’anime est un petit gars pervers nommé Tomoki Sakurai. Tomoki rêve qu’il rencontre un ange et il se réveille triste en larmes chaque matin. Sohara Mitsuki, un ami proche de Tomoki, l’emmène à la rencontre d’Eishirou Sugata, qui connaît le ciel et les choses mystérieuses qui s’y trouvent.

Dans la première saison, un beau jour, une fille s’écrase du ciel et atterrit sur terre. Tomoki tend la main vers elle en l’appelant «Maître». Eishirou Sugata commence à rechercher ce sujet d’un Nouveau Monde existant dans les cieux tout en formant un club nommé collant, «New World Discovery Group». Ils commencent à enquêter sur des anges similaires à elle, qui doivent déjà être arrivés sur terre et vivre parmi les humains.

Dans la deuxième saison de Heaven's Lost Property, l'histoire se poursuit avec Tomoki Sakurai rencontre deux autres anges.

Dans la deuxième saison de Heaven’s Lost Property, l’histoire se poursuit avec Tomoki Sakurai rencontre deux autres anges. Après qu’Eishirou Sugata se soit rendu compte que les rêves de Tomoki ne se sont pas encore arrêtés, ils ont commencé à en rechercher davantage. Avant la fin de la saison, un météore s’écrase sur la planète Terre, où un nouvel ange arrive dans l’histoire.

Le spectacle est quelque chose qui m’a fait rire mes larmes toutes les deux minutes. Tomoki semble être l’enfant de Jiraiya «Pervy Sage» de Naruto. Il a été envoyé accidentellement dans un autre monde d’anime. Il a ses hauts et ses bas, mais à partir de maintenant, Heaven’s Lost Property est en haut de ma liste d’Ecchi Anime.

Dans l’état actuel des choses, nous ne pensons pas qu’il y aura une saison 3 de Heaven’s Lost Property, et s’il y en a une dans le futur, nous vous en informerons.