Une fuite peut avoir révélé les Pokémon paradoxaux exclusifs à chaque version écarlate et violette de Pokémon, bien que tous les secrets n’aient pas été révélés

Ce n’est un secret pour personne que les aspects de voyage dans le temps de Pokemon Scarlet et Violet sont importants, et depuis un certain temps maintenant, le concept de « Paradox Pokemon » circule en ligne. Cependant, avec l’introduction des formes anciennes et des formes futures comme, essentiellement, un type de variétés régionales dans le prochain jeu, ces Pokémon ont voyagé dans le temps d’une manière ou d’une autre dans Pokemon Scarlet et Violet.

Il est parfaitement logique que Pokemon Scarlet ne puisse utiliser que des formes anciennes, tandis que Pokemon Violet ne pourra utiliser que des conditions futures. Mais malheureusement, il n’y a aucune information disponible sur le jeu pour décrire avec précision ces Pokémon. En ce qui concerne les exclusivités Pokémon Scarlet et Violet, seuls quelques Pokémon, tels que Stonjourner et Eiscue, et quelques professeurs sont véritablement connus.

Une fuite récente, cependant, précise quelles formes anciennes et formes futures spécifiques les joueurs peuvent rencontrer, donnant l’impression que ces formes sont exclusives, ce qui est naturel. CentroLeaks a compilé ce matériel, bien qu’il semble provenir de Riddler Khu,

qui a été précis avec plusieurs fuites Pokemon Scarlet et Violet. Même ainsi, il doit être traité avec prudence.

Dans tous les cas, ces fuites affirment que, à l’exception des légendaires Koraidon et Miraidon, il existe sept formes anciennes en écarlate et sept états futurs en violet. De plus, Suicune et Virizion, qui seraient des Pokémon paradoxaux dans le DLC Pokemon Scarlet et Violet, ne sont pas non plus inclus dans cela.

Selon les rumeurs, Donphan et Volcanarona apparaîtraient dans les deux jeux; cependant, naturellement, Donphan et Volcanarona arrivent sous une forme ancienne dans Pokemon Scarlet et le futur dans Pokemon Violet.

Un Pokémon Paradoxe basé sur un Pseudolégendaire est également inclus dans chaque jeu ; Ancient Salamence et Future Tyranitar sont susceptibles d’être des ajouts incroyablement puissants à n’importe quelle équipe.