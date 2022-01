Millie Bobby Brown change de look et opte pour une coupe très mode

CÉLÉBRITÉS

L’actrice a porté une nouvelle coupe de cheveux et a relancé une coiffure qui n’était pas vue il y a 20 ans. Regardez ce que c’est.

©Getty images.Millie Bobby Brown, nouveau look.

Millie Bowie Il surprend tous ses followers avec un nouveau look et remet à la mode la coupe de cheveux connue sous le nom de bob français ou bob à clapet. Le look est court et a été utilisé par ces femmes pour aller à l’encontre de la société il y a 20 ans.

Aujourd’hui, un siècle plus tard, le bob français revient dans le monde de la mode pour conquérir à nouveau. Le nouveau look de Millie Il a été donné grâce à un travail publicitaire avec la marque de maquillage ‘Florence par Millie’. La coiffure est une frange ronde, qui n’est pas très épaisse mais qui ressemble à une coiffure avec beaucoup de volume, quelque chose qui est généré grâce au séchoir et à une brosse ronde d’un diamètre et demi.

Un autre détail de la coupe est qu’elle a toujours l’air volumineuse et avec les extrémités. Pour obtenir de la densité, vous pouvez appliquer un texturant capillaire ou taquiner légèrement les racines. Même le coiffeur de Bowie noté dans l’édition British Glamour :

« Millie voulait vraiment essayer une nouvelle coiffure courte et avait des références vintage incroyables dans sa tête. Comme le bob à clapet, les cheveux sont maintenus aussi courts que possible, pour l’impact, mais nous voulions aussi qu’ils soient aussi polyvalents que possible en termes de de style. » quand il s’agit de style. »

De cette façon, Millie a décidé de changer de look puisqu’elle est passée d’un brun à un ton beaucoup plus frappant, riche et sombre. Actuellement, l’actrice a 17 ans et vit son meilleur moment personnel après avoir officialisé sa relation avec Jake Bonjiovi, fils du leader du groupe.

Les paparazzis les ont découverts main dans la main lors d’une promenade dans Los Angeles et les disques sont devenus viraux sur les réseaux en décembre dernier. Après quelques jours de révolution pour les premières photos, l’actrice avec sa nouvelle idylle sur ses réseaux sociaux avec Jake Bongiovi19 ans, qui est l’un des quatre enfants du chanteur Jon Bon Jovi.

La publication a recueilli 500 000 likes en moins d’une heure, en réponse claire que le couple sera l’un des favoris des célébrités.

