C’est le film Marvel le plus cher

merveille

La franchise de super-héros est adaptée sur grand écran depuis longtemps et nous vous montrons ici laquelle de ses productions avait le plus gros budget. Pouvez-vous l’imaginer?

© GettyC’est le film Marvel le plus cher.

C’est en 1944 que la première adaptation de merveille sur grand écran, mais ce n’est que plusieurs décennies plus tard que d’autres projets de films sont arrivés. Au 21e siècle, un plus grand nombre d’adaptations ont été faites, de sorte que le genre de super-héros est devenu massif et est actuellement considéré comme le plus populaire. Dans cette nouvelle ère, de grandes productions ont été vues, mais Lequel avait le plus de budget ?

Le grand changement, non seulement dans le genre, mais aussi dans l’industrie en général, s’est produit avec la création de ce qui est maintenant connu sous le nom de MCU. Cette franchise appartenant à Disney a fait monter les enchères en racontant des histoires tirées des bandes dessinées qui constituaient une saga globale composée de plus de 25 films et séries télévisées, mais il est clair que les projets qui arrivent au cinéma ont toujours un coût beaucoup plus élevé.

+Quel est le film Marvel le plus cher ?

Selon les chiffres officiels, le film Marvel le plus cher est Avengers : Fin de partie ayant eu un budget de 365 millions de dollars. Il est logique que ce long métrage le soit, puisque c’est l’histoire qui a clôturé la saga Infinity et a tiré de grands personnages tels que Iron Man, Captain America et Thanos, entre autres.

Un grand avantage de l’entreprise en cette période de popularité est qu’elle peut se permettre d’avoir des productions très chères, car elle peut faire un énorme profit au box-office mondial. Dans le cas du film mentionné, Il a rapporté plus de 2,8 milliards de dollars, ce qui en fait le deuxième film le plus réussi de tous les temps.derrière Avatar.

En ce qui concerne merveillederrière Avengers : Fin de partie dans la liste des coûts d’un film se trouvent Avengers : guerre à l’infiniavec 360 millions de dollarsOui Avengers: l’ère d’Ultronavec 316 millions de dollars. En dehors de ce qu’est le MCU, nous trouvons L’incroyable Spider-Man 2 2014 avec un budget de 275 millions de dollars et Spiderman 3 de 2007 se situe à la cinquième place du classement avec 240 millions de dollars.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂