La nouvelle mise à jour de WhatsApp permet désormais aux utilisateurs de bloquer les captures d’écran des images à visionner une fois, introduit également les sondages de groupe

in

05 octobre 2022 12:05:58 IST

WhatsApp a apporté des changements radicaux à la façon dont il implémente ses images et vidéos à vision unique. Il apporte également une fonctionnalité très demandée – les sondages dans le chat de groupe.

Dans la dernière mise à jour bêta de WhatsApp, les utilisateurs qui envoient une image ou une vidéo en vue unique auront désormais la possibilité d’empêcher le récepteur du média de prendre des captures d’écran ou d’enregistrer leur écran pendant la visualisation du média.

Certains bêta-testeurs qui obtiennent la dernière version bêta du Play Store pourraient probablement disposer de cette fonctionnalité dès maintenant.

Comment fonctionne le blocage des captures d’écran dans WhatsApp :

Le fonctionnement de la fonction de blocage des captures d’écran est plutôt soigné.

Lorsque le destinataire essaie de prendre une capture d’écran du média à visionner une seule fois, le destinataire n’en est jamais informé, mais la tentative est bloquée par l’API de WhatsApp. De même, l’enregistrement d’écran est également désactivé lors de la visualisation d’une image ou d’une vidéo à vision unique. Même si un utilisateur essaie d’utiliser des modules complémentaires tiers, l’image sera toujours noire.

Étant donné que la nouvelle capacité est limitée à la visualisation de photos et de vidéos uniques, vous pouvez toujours prendre des captures d’écran de discussions et de discussions normales, même avec des messages qui s’estompent. Vous ne pouvez pas transférer, exporter ou enregistrer une seule fois des images ou des vidéos. La seule façon pour un destinataire de capturer une vue une fois une photo ou une vidéo est d’utiliser un deuxième appareil. Il est donc toujours préférable de faire attention au type de média que vous envoyez et à qui vous l’envoyez, même si vous activez la vue unique, lors de leur envoi.

Comment fonctionnent les sondages de groupe WhatsApp

Dans la dernière version bêta de WhatsApp, les utilisateurs auront la possibilité de configurer des sondages dans certaines discussions de groupe. Pour le moment, seuls les administrateurs de groupe pourront configurer un sondage.

La nouvelle fonctionnalité de sondage de WhatsApp permettra aux utilisateurs d’inclure jusqu’à 12 options et de les trier de n’importe quelle manière. Les administrateurs auront également la possibilité d’autoriser les utilisateurs à sélectionner plusieurs options.

Lorsqu’un nouveau vote est exprimé, le sondage est rapidement mis à jour pour refléter le nouveau résultat ; en appuyant sur « Voir les votes » dans l’écran des résultats du sondage, les utilisateurs réguliers peuvent afficher des informations plus spécifiques sur les électeurs.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂