« Cobra Kai » : Miguel, a-t-il dit adieu à la série Netflix pour toujours ?

Au cours de la quatrième saison de « Cobra Kai”, Le lien entre Johhny Lawrence (William Zabka) et Miguel Díaz (Xolo Maridueña) s’est renforcé et leur relation est passée de sensei-étudiant à père-fils. Cependant, une erreur du fondateur de Eagle Fang Karate a tout gâché et a motivé son disciple à rechercher son vrai père.

Après avoir perdu contre Terry Silver, Johnny s’est saoulé et quand Miguel l’a aidé à s’allonger, Lawrence l’a appelé Robby, ce qui lui a définitivement brisé le cœur. Ceci, ajouté à la blessure qu’il a subie lors du tournoi de karaté All Valley, l’a aidé à prendre la décision de connaître son origine.

« Les derniers mois ont été des montagnes russes. Ma blessure, la rééducation, Sam (Mary Mouser) et moi-même, sensei et M. LaRusso. Je me suis convaincu que je pouvais le surmonter en me concentrant sur le tournoi. Je pensais que si je gagnais, tout s’arrangerait, mais j’avais tort. Dis à mon sensei que je suis désolé d’être parti. Son karaté m’a aidé à grandir, mais je ne sais toujours pas qui je veux être. Et pour le savoir, je pense que j’ai besoin de savoir d’où je viens« Miguel a écrit dans une note à sa mère.

« Le sensei avait peur de découvrir la vérité de son passé et, honnêtement, moi aussi. Mais surmonter cette peur est le combat que je dois mener au lieu de concourir pour un trophée. Je dois rencontrer mon père. C’est quelque chose que vous devez faire. S’il vous plaît essayez de ne pas vous inquiéter, je serai en sécurité et je serai bientôt de retour« Il ajouta.

Miguel et Johnny tentent de recruter plus d’étudiants pour le karaté Eagle Fang dans la saison 5 de « Cobra Kai » (Photo : Netflix)

MIGUEL SERA-T-IL DE RETOUR DANS LA SAISON 5 DE « COBRA KAI » ?

Bien que certains fans de « Cobra KaiIls espèrent en savoir plus sur le passé de Miguel dans la cinquième saison de la série Netflix, d’autres craignent que l’acteur Xolo Maridueña ne revenez pas pour le prochain épisode.

Pour l’instant, on sait que le tournage de la cinquième saison a été terminé avant même la première du quatrième opus, par conséquent, Miguel fait toujours partie de l’histoire et probablement dans les nouveaux chapitres que son père sera révélé.

Lorsque Johnny a promis de se rendre à Mexico pour ramener Miguel, Carmen a révélé que son ex-partenaire n’était pas au courant de l’existence de leur fils. De plus, il est connu pour être un homme très dangereux.

Xolo Maridueña Il n’a rien partagé concernant l’avenir de Miguel sur les réseaux sociaux et il n’a pas non plus partagé de message d’adieu, il fait donc toujours partie de la distribution principale de « Cobra Kai”.

La rumeur de son départ est probablement venue du fait qu’il a été choisi pour incarner Jaime Reyes dans « Blue Beetle », mais le tournage de ce film n’a commencé qu’en 2022, donc l’acteur n’aura aucun problème à continuer dans « Cobra Kai”.