Paul Rudd a enfin l’air vieux comme il le voit avec des cheveux blancs pour un nouveau rôle à la télévision

Rudd était remarquablement différent de la façon dont nous avons l’habitude de le voir, car il arborait sa nouvelle barbe blanche, sa barbe grise et un costume qui avait l’air un peu trop grand pour lui.

Selon le synopsis d’Apple de la nouvelle émission, la série est une « comédie noire inspirée d’événements réels qui détaillent la relation bizarre entre le psychiatre et les stars, le Dr Isaac ‘Ike’ Herschkopf et son patient de longue date Martin ‘Marty’ Markowitz. [Will Ferrell]».