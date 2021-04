Liste complète des premières de films sur Netflix pour mai

Netatmo Pack sécurité NETATMO Je sécurise ma mai

Ce Pack sécurité Welcome Sécuriser ma maison de NETATMO vous permet de rendre plus sûr votre domicile en quelques instants. Cette solution de sécurité utilise les dernières technologies de reconnaissance faciale et de détection de mouvement, pour une couverture complète des points d'accès les plus stratégiques de votre lieu de vie. Une installation simple L'installation du système complet peut se faire en quelques minutes, car il n'y a pas besoin de percer des murs ou des cloisons, ni d'acheminer des câbles. Tout se connecte via la technologie Bluetooth Low Energy et fonctionne avec des piles standard. La caméra intérieure ne nécessite qu'une simple prise de courant. Ce système de sécurité se compose d'une caméra, de trois détecteurs d'ouverture de portes et de fenêtres et d'une sirène intérieure intelligente. Aucun abonnement n'est nécessaire et l'application de contrôle via appareil mobile est disponible en téléchargement gratuit sur l'App Store et Google Play. Vision nocturne et reconnaissance faciale Véritable coeur du système, la caméra haute définition dispose d'un champ de vision de 130 degrés, avec une excellente capacité de vision nocturne. Elle envoie directement sur votre smartphone les vidages reconnus, et vous informe également lors de la présence d'un visage inconnu. En cas de détection d'intrus ou d'ouverture non planifiée d'une issue surveillée par les détecteurs d'ouverture, la sirène de 110 décibels met en marche son alarme pour alerter le voisinage