L’ex d’un homme dépose un enfant qui n’est pas le sien avec son enfant

La coparentalité peut être difficile, et pour un homme, cela semble devenir particulièrement difficile lorsqu’un autre enfant – qui n’est pas le sien – s’implique.

Un homme sur TikTok nommé Pancho Cortez a posté une vidéo sur TikTok en plaisantant sur un scénario dans lequel son ex-femme (et mère de l’un de ses enfants) amène un enfant supplémentaire chez lui.

Il a plaisanté en disant qu’il expulserait l’enfant de la maison si sa « maman bébé » l’amenait.

« Quand ta maman bébé dépose ton fils et celui qui n’est pas le tien ! » atteindre la légende de Cortez.

Dans la vidéo, « Let Me Love You » de Mario joue en arrière-plan avec ses paroles, « Hey », traînées pour un effet dramatique alors que Cortez révèle que sa « baby mama » a déposé un enfant supplémentaire – son fils qui n’est pas le sien .

Cortez prend le jeune garçon et court vers la porte. En légende, il précise « Toutes blagues à part, j’aime son petit frère ! Je n’ai pas pu résister à cette tendance.

Bien qu’il semble que tout le monde ait le sourire aux lèvres dans la vidéo également, les personnes dans les commentaires ont pris la situation un peu trop au sérieux, affirmant qu’elles auraient en fait fait la même chose que Cortez avait plaisantée.

Beaucoup ont affirmé que Cortez était un « homme bon » mais qu’ils ne le feraient jamais parce que l’enfant n’était pas le leur. D’autres ont plaisanté en disant qu’ils auraient aimé faire quelque chose comme ça, mais le mari de leur ex avait trop d’enfants. Cependant, les gens n’ont pas tardé à intervenir et à défendre Cortez.

« Haineux et amers [exes] ne détestera que cela. [I] et mon [son’s] maman a une excellente relation similaire à celle-ci », lit-on dans l’un des commentaires de la vidéo.

« En fait, il en faut plus [daddies] comme toi! [It] lui en dit long… », a déclaré un autre commentaire, faisant référence à la façon dont son fils interprète probablement ses actions.

Grâce au déferlement de polémiques sur la vidéo de Cortez, il a décidé de poster une deuxième vidéo reprenant l’originale et expliquant sa relation avec son ex et son fils.

Cortez précise que sa vidéo n’était qu’une blague et que sa relation de coparentalité est excellente.

« Pas que j’en ai besoin, mais je pensais parler de la vidéo qui est devenue virale avec mon fils et son petit frère », explique-t-il au début de la vidéo.

« Sa mère et moi avons une relation coparentale incroyable », explique-t-il, continuant à clarifier toutes les relations et les enfants. « Elle est mariée [and has] un petit garçon. Son mari est un beau-père incroyable pour mon fils – c’est son petit frère à travers son mariage.

Ensuite, il explique pourquoi son fils se retrouve parfois chez lui au lieu de ne recevoir que la visite de son fils.

« Parfois, [there are] jours où ils veulent sortir, ils veulent faire des choses mais parfois ils n’ont pas de baby-sitter, donc si je dois prendre mon fils pour eux, autant prendre le petit frère aussi », dit-il.

Cortez n’a aucun problème à accueillir l’enfant qui n’est pas le sien, et complimente même le jeune garçon en disant « c’est une émeute, j’adore l’avoir avec lui, et il veut juste être avec son grand frère, donc ça ne me dérange pas ». il. Il est un [blessing] à avoir avec moi.

Il précise qu’il comprend que ce n’est pas pour tout le monde, mais que cela fonctionne pour eux trois.

