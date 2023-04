Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One termine officiellement le tournage

C’est un enveloppement le septième Mission impossible film, Mission : Impossible – À l’estime, première partie. S’adressant à Instagram, le réalisateur Christopher McQuarrie a partagé une image de l’ensemble de ce qui semble être une caméra enregistrant une prise de vue d’un magnétophone sur un bureau. C’est apparemment le tout dernier plan nécessaire pour le film, comme le note McQuarrie dans la légende que le projet est maintenant officiellement terminé. Il prend le temps de remercier les personnes impliquées dans la production longue et à gros budget tout en utilisant le hashtag # Part2Awaits pour taquiner à quel point il est intéressé à se lancer dans la prochaine.





« Au meilleur équipage qui ait jamais existé et qui existera jamais », écrit McQuarrie dans le post Instagram. « Ceux qui n’étaient pas là ne comprendront jamais. Ceux qui y étaient n’oublieront jamais. Avec mes remerciements les plus sincères et une gratitude insondable, non seulement à vous mais à vos familles et à vos proches, des voyages en toute sécurité et un repos bien mérité. C’est (officiellement) un envelopper Dead Reckoning Partie I. »

La production a été assez tumultueuse au début, compte tenu de la Mission : Impossible – À l’estime, première partie a commencé le tournage en février. C’était l’une des premières grandes productions à être fermée à cause de la pandémie, et ce n’était que le premier des nombreux retards qui avaient affecté le tournage. Ajoutant aux complications d’essayer de faire le film pendant une pandémie, il a été tourné dans plusieurs endroits, dont l’Italie, la Norvège, le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis.

En décembre dernier, Cruise a partagé une vidéo de la production de lui-même et de McQuarrie dans un petit avion. Il a remercié les fans de l’avoir soutenu avec Top Gun : Maverick, reconnaissant l’énorme succès de ce film, avant de sauter de l’avion. Juste avant sa sortie, Cruise a dit : « On se verra au cinéma ! »





Ethan Hunt revient dans Mission : Impossible 7

Le film est écrit et réalisé par Christopher McQuarrie. Avec Tom Cruise de retour en tant qu’Ethan Hunt, le film met en vedette Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Hannah Waddingham et Esai Morales. Cruise et McQuarrie produisent le film.

À propos du titre de l’histoire en deux parties, McQuarrie a précédemment déclaré sur le podcast Light the Fuse, « Dead Reckoning ne s’appliquait pas vraiment aussi bien à Partie un aussi bien qu’il l’a fait pour Deuxième partie jusqu’à ce que nous commencions à jouer avec le début du film, et que nous reconnaissions en quelque sorte que Dead Reckoning, même si ça avait l’air cool, qu’est-ce que ça avait vraiment à voir avec le film ? Et au cours de notre, vraiment commencer à creuser dans l’arc du voyage du personnage pour Ethan [Hunt], il a pris des significations de plus en plus profondes au fur et à mesure que nous avancions. Et vous verrez à quel point la thématique et comment elle représente, comment elle est conceptuellement représentée dans le parcours de chaque personnage dans ce film dans lequel nous sommes. »

Mission : Impossible – À l’estime, première partie a récemment vu ses 20 premières minutes au CinemaCon. Jusqu’à récemment, le film devait sortir le 14 juillet 2023. Il sortira désormais le 12 juillet 2023. Les fans peuvent alors attendre avec impatience le prochain épisode de la série de films (pour l’instant) quand Mission : Impossible – À l’estime, deuxième partie sort le 28 juin 2024.