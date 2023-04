Pourquoi Henry Danger a été annulé après 5 saisons

Pictogramme De Danger Iso En 7010 - Chariots Élévateurs Et Autres Véhicules Industriels - W014 - Vinyle souple autocollant - 50 - Lot de 5

Pictogramme de danger ISO EN 7010 "Chariots élévateurs et autres véhicules industriels" W014Notre pictogramme de danger "Chariots Élévateurs et autres Véhicules Industriels" a été élaboré selon la Norme Française et la norme ISO 7010, il est donc clairement compréhensible et par tous.Il est représenté d'un chariot élévateur noir sur fond jaune.Dans votre lieu de travail, ce pictogramme facilitera l'identification de véhicules de manutention pouvant provoquer un risque d'accident dans un entrepôt. Pour veiller au mieux à votre sécurité et à celle de vos employés, il est donc nécessaire d'identifier ces produits par un pictogramme.Nous vous proposons plusieurs formats ainsi que deux matières différentes : le vinyle autocollant est adapté aux surfaces lisses intérieures, et le PVC laminé est conseillé pour les surfaces difficiles intérieures et extérieures, à fixer par ruban double-face ou avec vis.CaractéristiquesMatière : Vinyle Souple AutocollantPVC LaminéFixation : Vinyle : AutoadhésifPVC : Vissage ou double-faceFormat : TriangleColoris : Jaune sur fond NoirPictogramme ISO 7010 : W014 - Chariots Élévateurs et autres Véhicules Industriels Dimensions Côtés :50 mm100 mm200 mm315 mmUtilisation :Vinyle : IntérieurPVC : Intérieur et Extérieur Norme ISO 7010Ce pictogramme est conforme à la norme ISO EN 7010.La norme ISO EN 7010 sur les pictogrammes de sécurité est obligatoire depuis le 1er janvier 2014.<br/>Elle harmonise la signalétique de sécurité afin de la rendre compréhensible par tous au niveau international.Toute nouvelle installation de panneaux doit être conforme à cette norme et présenter les pictogrammes conformes.Pour les panneaux déjà installés, la réglementation ne vous impose pas de les changer.<br/>Toutefois, il est fortement conseillé de les mettre aux normes pour éviter toute confusion. - Offre exclusivement réservée aux professionnels