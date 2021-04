Rose WhatsApp? Non, c’est un virus qui prendra le contrôle de votre smartphone

Essayer de mettre WhatsApp en couleurs peut être très coûteux: un virus tente de passer par l’application de messagerie pour prendre le contrôle de votre mobile.

Un nouveau Arnaque WhatsApp se propage à travers les médias sociaux, essayant de tromper les utilisateurs en leur faisant croire que c’est possible télécharger une version rose de WhatsApp, qui comprend également de nouvelles fonctions.

Divers chercheurs spécialisés en cybersécurité ont signalé cette menace, à travers laquelle, ils essaient de prendre le contrôle des smartphones des victimes, lors de l’installation d’une application malveillante sur vos terminaux.

Ne téléchargez pas le soi-disant « Pink WhatsApp », c’est une arnaque

La firme Voyager Infosec a expliqué à GadgetsNow que, ces derniers jours, Fichiers APK de cette supposée version rose de WhatsApp ont été partagés récemment, ainsi que des messages alléguant qu’il s’agissait du nouvelle version officielle de WhatsApp.

La réalité, cependant, est bien différente: c’est un virus, qui une fois installé sur le smartphone de la victime, peut en prendre le contrôle pour effectuer des actions telles que vol de coordonnées bancaires ou de mots de passe, ou obtenir d’autres données personnelles sensibles. Ils expliquent également que cette arnaque de masse se propage en se faisant passer pour des versions supposées de WhatsApp dans d’autres couleurs, telles que «WhatsApp Gold».

De WhatsApp lui-même, ils encouragent également les utilisateurs à recevoir ce type de message pour les ignorer complètement, et ne téléchargez jamais de versions de WhatsApp à partir de sources non officielles. Il ne faut pas non plus oublier que le fait d’utiliser un version non officielle de WhatsApp C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles WhatsApp peut suspendre votre compte.

