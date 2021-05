Michael Myers est sorti pour le sang dans la nouvelle image de Halloween Kills

Apple iPhone 6S Plus 16 Go or

L' Apple iPhone 6S Plus 16Go Or est un smartphone à la puissance remarquable caché dans un design particulièrement séduisant. Il dispose d'un écran de 5,5 pouces, de la nouvelle technologie 3D Touch, d'un appareil photo 12 mégapixels équipé d'un stabilisateur d'image. L' iPhone 6s Plus 16Go Or reconditionné est équipé de la puce A9, cadencée à 1,8 GHz, pour un changement d'application encore plus fluide. Vous apprécierez grandement la nouvelle fonctionnalité, le 3D Touch, qui est sensible à la pression de vos doigts et qui améliore l'expérience de navigation. Le capteur d'empreinte Touch ID a également été amélioré et permet une activation de l'écran deux fois plus rapide par rapport à l'iPhone 5. L'iPhone 6s Plus marque aussi l'arrivée de la prise de vidéos 4k et l'amélioration des appareils photo, avec 12 mégapixels à l'arrière, et 5 mégapixels pour la caméra FaceTime HD. Son écran Retina de 5,5 pouces se montre toujours aussi flatteur pour les yeux, avec en prime une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels pour une plus grande finesse des détails et des couleurs. L'appareil photo de cet iPhone 6s Plus 16Go Or reconditionné est doté d'un système de stabilisation optique de l'image, d'un zoom numérique jusqu'à 5x, du flash True Tone et de l'HDR, pour des photos toujours nettes et créatives. Il supporte également la prise de vue en 4K que le puissant processeur et les 2GB de RAM assurent sans ciller. Cet appareil haut de gamme bénéficie également d'un flash à l'avant pour faire de plus jolis selfies. La définition HD de sa vidéo est tout aussi appréciable. Votre iPhone devient votre meilleur outil pour communiquer avec vos partenaires commerciaux ou avec vos proches. D'ailleurs la connectivité a aussi été améliorée sur ce téléphone compatible 4G LTE Advanced et WiFi 802.11ac avec MIMO. Le tout dans une coque aluminium renforcée d'une épaisseur de 7,3 mm seulement. Cet iPhone 6s Plus 16Go Or reconditionné est fourni avec des accessoires neufs et compatibles avec votre iPhone 6S Plus. Le câble USB permet de recharger le téléphone sur port USB et de transférer des données depuis et vers votre ordinateur. Vous disposerez également d'un chargeur secteur. Le téléphone est également livré avec des écouteurs filaires avec prise mini-jack 3,5 mm, neufs et performants, et équipés d'un micro intégré pour vos conversations en mains libres ou vos appels vidéo FaceTime. L'outil PickSim pour insérer la carte Nano-SIM est fourni également. Cet iPhone 6s Plus 16Go Or reconditionné est un téléphone assuré de fonctionner à 100 % grâce aux contrôles effectués par nos experts Recommerce. Il est débloqué pour tous les opérateurs, ce qui vous permet de choisir votre nouveau fournisseur ou de garder le même numéro. Sa mémoire a été réinitialisée pour que vous retrouviez la version d'usine d'iOS. Vous le personnaliserez alors selon vos envies. Il est garanti 12 mois à partir de la date d'achat, et vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours. Une fois commandé,...