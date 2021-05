Hadès pourrait enfin arriver sur PlayStation

Hades, le magnifique titre d’action de type voyou qui a remporté tant de prix du jeu de l’année, pourrait enfin se frayer un chemin vers PlayStation. Tel que rapporté par Gematsu, Hades a reçu une classification d’âge en Corée, pour PS4.

Ces cotes d’âge ne sont pas toujours une preuve concrète qu’un jeu fait le saut, mais le plus souvent, elles indiquent que quelque chose se passe dans les coulisses. Espérons que nous obtiendrons une annonce officielle le plus tôt possible.

Hades est sorti à l’origine sur Nintendo Switch et PC en septembre 2020, et les joueurs PlayStation se posent des questions sur son exclusivité depuis. Joueriez-vous à Hadès sur PS4? Sélectionnez un nouveau pouvoir divin dans la section commentaires ci-dessous.