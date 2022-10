Michael J. Fox et Christopher Lloyd : l’histoire d’une amitié en or

célébrités

Retour vers le futur a marqué la vie de millions de personnes dans le monde, mais il l’a également fait avec ses protagonistes Michael J. Fox et Christopher Lloyd. Comment est née votre amitié ?

© GettyMichael J. Fox et Christopher Lloyd : L’histoire d’une amitié dorée.

Au cours des années 80, il y a eu une explosion du type de cinématographie qui a été réalisée et grâce à cela, les premiers blockbusters ont été générés qui deviendront plus tard de grands classiques. C’est le cas de Retour vers le futurla trilogie de films réalisée par Robert Zemeckis et écrit par Bob Gale. Bien que chaque fan ait son préféré, ce qui a captivé le grand public, c’est l’amitié à l’écran de Marty McFly et Doc Emmett Brown, qui est allée au-delà de la fiction et de ses interprètes, Michael J. Fox et Christopher Lloydpartagent actuellement une amitié unique.

Ces derniers jours, les acteurs étaient une tendance sur les réseaux sociaux après leurs retrouvailles au New York Comic-Con, où ils ont clairement indiqué l’affection qui a augmenté au fil des décennies qui ont commencé dans le premier film de 1985. L’histoire des coulisses est bien connu : Marty McFly allait être joué par Eric Stoltz, mais au milieu de la production, il a été décidé de le remplacer par Renard. C’est là que Lloyd ressenti une alchimie immédiate : « Chaque fois que j’ai travaillé avec lui, je savais que ça allait être une bonne journée ».

Bien qu’il y ait eu un lien qui s’est développé avec la trilogie, la réalité est que l’amitié a pris un sens plus profond en 1991 lorsque Michael a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson. Depuis, ils sont restés accompagnés à travers le temps et Christophe Il a fait différentes campagnes pour aider la Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie. Il n’est pas rare de les voir ensemble lors de toutes sortes de conventions ou même de posts sur les réseaux sociaux, où ils affichent leur amour à chaque occasion.

« Il est merveilleux. J’admire son courage et sa détermination à continuer. Je l’aime. Il va bien. »a dit Lloyd lors d’un Comic-Con à Dortmund. Pour sa part, Michael mentionné: « Des gens comme Chris ont toujours été là pour moi, comme beaucoup d’autres. Il ne s’agit pas de ce que j’ai, mais de ce qu’on m’a donné : la voix pour le faire et aider beaucoup de gens. ». A New York, il poursuit : « Ils m’ont donné la vie. Les fans sont la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. La maladie de Parkinson est un cadeau et je ne le changerais pour rien au monde ».

Cet effort conjoint pour amasser des fonds pour la recherche sur la maladie de Parkinson s’est poursuivi avec une série documentaire Discovery intitulée Expédition : Retour vers le futur. En quatre parties, Lloyd et Josh Gates se lancent dans un voyage sinueux de Los Angeles au Massachusetts, New York, Houston et Orlando pour retrouver la Delorean utilisée dans les films. Outre l’interprète de Doc Brown, Lea Thompson (Lorraine Baines), Donald Fulilove (Goldie Wilson), James Tolkan (M. Strickland), Harry Waters Jr. (Marvin Berry) et le co-créateur Bob Gale figurent également.

