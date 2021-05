Les fans de James Charles «  envoient des menaces de mort  » au producteur pour une action en justice

La beauté YouTuber s’est retirée des médias sociaux au milieu d’allégations, avant de rompre son silence lundi.

Une ancienne employée de James Charles affirme avoir reçu des menaces de mort de la part des fans du vlogger pour l’action en justice qu’elle a intentée contre lui.

S’adressant à Twitter mercredi, Kelly Rocklein a déclaré que les gens lui avaient « demandé de se suicider » en réponse à l’action en justice qu’elle avait intentée contre Charles.

«Tant de gens m’envoient des menaces de mort, me demandant de me suicider et se moquant de mon apparence», écrit-elle.

« C’est presque comme si quelqu’un avait incité cette violente foule de stans sur moi à dans un mouvement désespéré pour me vilipender et se débarrasser de tout blâme. »

Dans un article ultérieur, Rocklein a ajouté: « Comme si lutter contre l’anxiété, la dépression et la dysmorphie corporelle ne suffisaient pas déjà [sic]. «

Selon Rocklein, Charles a mis fin à son emploi à tort après s’être évanoui et s’être cogné la tête alors qu’il était dans un salon de manucure avec lui.

Il a également été rapporté qu’en plus de faire travailler Rocklein 12 à 18 heures par jour, Charles la traitait de «salope» et utilisait le mot N devant elle.

Cela vient après que la beauté YouTuber a admis avoir envoyé à deux garçons de 16 ans des images sexuellement explicites dans une vidéo d’excuses publiée en avril.

En réponse aux allégations d’inconduite sexuelle, YouTube a temporairement démonétisé le compte de Charles, qui compte plus de 25 millions d’abonnés, et Morphe a coupé les liens avec Charles.

Après s’être retiré des médias sociaux, Charles a ensuite rompu son silence lundi 10 mai, lorsqu’il a publié une déclaration concernant l’action en justice intentée par Rocklein.

Dans la déclaration, Charles a déclaré que les allégations étaient « fausses » et que les gens se présentaient avec « une série d’histoires trompeuses et de fausses allégations ».

Il a également déclaré que les allégations de Rocklein sont « ridicules, absurdes, fausses, diffamatoires … les affirmations les plus folles que vous puissiez imaginer ».

S’adressant à BBC News, l’avocat de Rocklein a déclaré que l’équipe juridique de Charles avait retardé la procédure de deux ans.

« Après le licenciement de Kelly, nous avons envoyé une lettre pour tenter de résoudre ce problème à l’amiable », a-t-il déclaré. « Ils ont dit non. »

Charles a également refusé de payer un règlement. «Ma seule option est de poursuivre cela dans toute la mesure de la loi», dit-il.

Suite à l’échec de la tentative d’abritation, l’affaire peut maintenant être rendue publique et il n’y a actuellement pas de date d’audience en place.

