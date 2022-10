Ce que l’on sait de la saison 2 de « The Midnight Club »

Depuis vendredi dernier, le 7 octobre, « Le club de minuit » (« Le club de minuit ») fait partie du catalogue Netflix. En ce sens, de nombreux amateurs d’horreur ont apprécié l’histoire du sept patients en phase terminale qui vivent à l’hospice Rotterdam Home et qui commencent à se réunir à minuit pour raconter des histoires effrayantes.

Ainsi, après sa fin choquante, certains utilisateurs du service de streaming se demandent s’il y a une possibilité d’avoir une deuxième partie de l’émission télévisée. Ce qui est certain, c’est que mike flanaganle créateur de la fiction, s’en est enthousiasmé.

Ensuite, Y aura-t-il une suite à cette production ? Dans les lignes qui suivent, nous vous disons ce que nous savons de la saison 2 de la populaire série Netflix « Le Club de Minuit ».

LA DEUXIÈME SAISON DE « THE MIDNIGHT CLUB » EST-ELLE CONFIRMÉE ?

Oui ok Netflix n’a pas encore confirmé qu’une deuxième saison de la série sera réalisée, le showrunner mike flanagan Il a avoué que l’idée originale du projet est qu’il a plusieurs livraisons.

« (La série) a été conçue pour continuer. Je ne sais pas si ce sera le cas. Nous verrons comment cela se passe et nous ne saurons probablement pas avant un mois environ ce que Netflix veut faire. Mais il a été conçu pour continuer. Pike a 80 livres, nous avons donc beaucoup de matériel inutilisé dans lequel puiser.”noté selon Variété.

Il convient de préciser que la production est basée sur les romans de Christophe Pike et a laissé plusieurs questions sans réponse dans ses 10 épisodes.

« Nous n’avons pas non plus répondu à certaines des plus grandes questions de la saison. Ces réponses existent, mais elles étaient censées être pour la prochaine saison. S’il n’y a pas de suite, je les mettrai sur Twitter. Ensuite, au moins, nous pourrons tous en parler. »souligné Flanagan.

L’affiche de « The Midnight Club » (Photo : Netflix)

DE NOUVEAUX ACTEURS REJOINDRONT « THE MIDNIGHT CLUB » – SAISON 2

Le créateur de la série était également intéressé à ajouter de nouveaux talents à l’histoire. On sait que certains des personnages originaux meurent et, éventuellement, le club aura d’autres membres.

« Alors que nous perdons des membres de la distribution, nous en aurons de nouveaux et éventuellement Ilonka guide les enfants (…) Ce cycle est quelque chose que le livre ne pouvait pas faire et que nous pouvions »souligné TVLine.

De nouveaux acteurs se joindraient à la deuxième saison de « The Midnight Club » (Photo : Netflix)

QUELS SUJETS SERONT TRAITÉS DANS LA DEUXIÈME SAISON DE « THE MIDNIGHT CLUB » ?

ATTENTION SPOILERS. Si la deuxième saison de la série est confirmée, ce seraient les questions auxquelles je répondrais « Le club de minuit » – Saison 2d’accord avec Forbes:

Stanton a un tatouage de Parangon est-elle la fille de l’ancien chef de secte qui ne parle plus à sa mère ?

a un tatouage de est-elle la fille de l’ancien chef de secte qui ne parle plus à sa mère ? Qui sont le vieil homme et la vieille femme qui continuent d’apparaître spécifiquement pour Ilona Oui Kévin ?

Oui ? Qui vivait au sous-sol à l’origine ?

fais La maison et le rituel peuvent-ils vraiment guérir les gens ?

La maison et le rituel peuvent-ils vraiment guérir les gens ? Est-ce que les membres de boîte de nuit peuvent-ils rester comme des fantômes et communiquer d’une autre manière ?

peuvent-ils rester comme des fantômes et communiquer d’une autre manière ? enfin pourquoi Marquer est-ce si beau et normal ?