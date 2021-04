Notre cerveau peut-il aider à prouver que l’univers est conscient?

En tant qu’humains, nous savons que nous sommes conscients parce que nous expérimentons et ressentons les choses. Pourtant, les scientifiques et les grands penseurs sont incapables d’expliquer ce qu’est la conscience et ils ne savent pas trop d’où elle vient.

« La conscience – ou mieux, l’expérience consciente – fait évidemment partie de la réalité », a déclaré Johannes Kleiner, mathématicien et physicien théoricien au Centre de philosophie mathématique de Munich, en Allemagne. « Nous l’avons tous, mais sans comprendre comment cela se rapporte à la physique connue, notre compréhension de l’univers est incomplète. »

Dans cet esprit, Kleiner espère que les mathématiques lui permettront de définir précisément la conscience. Travaillant avec son collègue Sean Tull, mathématicien à l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni, le couple est conduit, dans une certaine mesure, par un point de vue philosophique appelé panpsychisme.

En rapport: Le physicien Stephen Wolfram pense qu’il est sur une théorie de tout et veut de l’aide pour simuler l’univers

Cela prétend que la conscience est inhérente même aux plus petits morceaux de matière – une idée qui suggère que les éléments fondamentaux de la réalité ont une expérience consciente. Fondamentalement, cela implique que la conscience pourrait être trouvée dans tout l’univers.

Un modèle mathématique de conscience pourrait être basé sur des données du cerveau. (Crédit d’image: Getty Images)

Notre cerveau peut-il nous aider à comprendre l’univers?

Si les chercheurs peuvent expliquer comment notre cerveau donne lieu à une expérience subjective, il y a une chance que leur modèle mathématique puisse également s’étendre à la matière inanimée, ont-ils déclaré.

« Une théorie mathématique peut être appliquée à de nombreux systèmes différents, pas seulement au cerveau », a déclaré Kleiner à All About Space par e-mail. «Si vous développez un modèle mathématique de conscience basé sur des données obtenues à partir de cerveaux, vous pouvez l’appliquer à d’autres systèmes, par exemple, des ordinateurs ou des thermostats, pour voir ce qu’il dit également sur leur expérience consciente.

Certains esprits éminents donnent du poids à la vision du panpsychisme, notamment le physicien renommé d’Oxford Sir Roger Penrose, qui a été parmi les premiers universitaires à proposer d’aller au-delà des neurosciences en examinant la conscience.

Il dit que nous devrions sérieusement considérer le rôle de la mécanique quantique et dans son livre publié en 1989 « Le nouvel esprit de l’empereur: à propos des ordinateurs, des esprits et des lois de la physique « il a fait valoir que la conscience humaine n’est pas algorithmique et est un produit d’effets quantiques.

Tout sur l’espace (Crédit d’image: Future) Cet article vous est présenté par Tout sur l’espace. Le magazine All About Space vous emmène dans un voyage impressionnant à travers notre système solaire et au-delà, de la technologie incroyable et des engins spatiaux qui permettent à l’humanité de s’aventurer en orbite, aux complexités de la science spatiale.

Cette idée a évolué en collaboration avec l’anesthésiste et psychologue Stuart Hameroff pour aboutir à une hypothèse appelée Réduction des objectifs orchestrés (Orch OR).

Il prétend que la conscience est probablement due à des vibrations quantiques dans les microtubules au plus profond des neurones du cerveau, contrairement à l’opinion conventionnelle selon laquelle elle est due aux connexions entre les neurones.

Fait important, cependant, « Orch OR suggère qu’il existe un lien entre les processus biomoléculaires du cerveau et la structure de base de l’univers », selon une déclaration publiée dans l’article de mars 2014 « Consciousness In The Universe: A Review of the » Orch OR » Théorie « , écrit par Penrose et Hameroff dans le journal Avis sur Physics of Life .

Et c’est sur cette base que Kleiner et Tull travaillent. Ils sont également inspirés par le neuroscientifique et psychiatre Giulio Tononi, titulaire d’une chaire distinguée en études de la conscience à l’Université du Wisconsin.

La réduction d’objectifs orchestrée (Orch OR) prétend que la conscience est probablement due aux vibrations quantiques dans les microtubules profondément dans les neurones du cerveau. (Crédit d’image: Getty Images)

La théorie de Tononi sur la théorie de l’information intégrée (IIT), publiée dans la revue Neuroscience BMC , fait partie d’une petite classe de modèles de conscience prometteurs. «L’IIT est une théorie très mathématique», a déclaré Kleiner.

IIT dit que la conscience est un aspect fondamental de la réalité; qu’elle existe et qu’elle est structurée, spécifique, unifiée et définie. Une idée fondamentale suggère que la conscience émergera lorsque l’information se déplacera entre les sous-systèmes d’un système global: pour être consciente, une entité doit être unique et intégrée et doit posséder une propriété appelée «phi» qui dépend de l’interdépendance des sous-systèmes.

En d’autres termes, vous pourriez avoir un tas de pièces de monnaie sur votre bureau, au-dessus de chacune se trouve un tas de neurones. Si les informations qui voyagent le long de ces chemins sont cruciales pour ces pièces, alors vous avez un phi élevé et donc une conscience élevée.

Si ces pièces pouvaient parfaitement fonctionner en tant que sous-systèmes sans que les informations circulent vers et depuis d’autres pièces, alors il n’y a pas de phi et il n’y a pas de conscience. Plus l’interdépendance entre les sous-systèmes est grande, plus quelque chose sera conscient.

« L’information intégrée est une quantité abstraite que vous pouvez calculer si vous avez une bonne description détaillée du système », a déclaré Kleiner, ajoutant que le système ne doit pas nécessairement être biologique.

« Le résultat est un nombre, indiqué par phi, donc si vous avez une pomme, vous pouvez demander la quantité d’informations intégrées qui s’y trouvent, tout comme vous pouvez demander la quantité d’énergie contenue. Vous pouvez parler de la quantité d’informations intégrées. dans un ordinateur, tout comme vous pouvez parler d’entropie. «

Phi est le symbole utilisé pour représenter la théorie de l’information intégrée. (Crédit d’image: Wikimedia Commons / Jossi)

L’IIT soutient dans une large mesure le panpsychisme parce que même un proton peut posséder du phi, selon la théorie. Et tout comme une pomme, un thermostat et un ordinateur peuvent le posséder, votre chaise et votre bureau le peuvent aussi de toutes sortes d’autres choses à travers l’univers.

« En ce qui concerne les preuves expérimentales, il existe plusieurs études indépendantes qui indiquent une corrélation entre l’information intégrée et la conscience », a déclaré Kleiner.

Alors, les sous-systèmes ont-ils une expérience consciente? Non. Tous les systèmes sont-ils conscients? Non.

«La théorie consiste en un algorithme très compliqué qui, lorsqu’il est appliqué à une description mathématique détaillée d’un système physique, fournit des informations sur le fait que le système est conscient ou non, et de quoi il est conscient», a déclaré Kleiner.

« Les mathématiques sont telles que si quelque chose est conscient selon la théorie, alors les composants qui composent ce système ne peuvent pas avoir d’expériences conscientes par eux-mêmes. Seul le tout a une expérience consciente, pas les parties. Appliqué à votre cerveau, il signifie qu’une partie de votre cortex peut être consciente mais que les particules qui composent le cortex ne sont pas elles-mêmes conscientes. «

Qu’est-ce que cela signifie pour l’univers?

« S’il y a une paire isolée de particules flottant quelque part dans l’espace, elles auront une forme de conscience rudimentaire si elles interagissent de la bonne manière », a déclaré Kleiner.

Donc, selon l’IIT, l’univers est en effet plein de conscience. Mais cela a-t-il des implications pour la partie physique de l’univers? Les mathématiques de la théorie disent que non. Un système physique fonctionnera indépendamment, qu’il ait une expérience consciente ou non.

Kleiner donne un ordinateur comme exemple, en disant que les mathématiques de l’IIT montrent qu’il peut avoir une conscience, mais cela ne changera pas la façon dont il fonctionne.

« Ceci est en contradiction avec le fondement métaphysique de la théorie qui est fortement idéaliste dans la nature », a déclaré Kleiner. « Cela met la conscience en premier et le physique en second. Nous pourrions voir des changements dans les mathématiques à un moment donné pour mieux prendre en compte ce fondement. «

C’est ce que son étude et celle de Tull cherchent à résoudre. Les théories émergentes de la conscience ont tendance à prétendre que la physique est tout ce qu’il y a.

En rapport: Les problèmes de la physique moderne

La théorie de l’information intégrée montre que la conscience peut être trouvée dans l’univers (Crédit d’image: Getty Images)

« Ils rejetteraient l’idée que la conscience est séparée ou plus primaire que physique et ils diraient que la conscience n’est rien d’autre qu’un phénomène physique spécifique qui émerge de l’interaction des quantités physiques fondamentales dans certaines conditions », a déclaré Kleiner.

Sa version mathématique de l’IIT et celle de Tull, d’autre part, est destinée à être ce que l’on pourrait appeler une théorie fondamentale de la conscience. « Il essaie de tisser la conscience dans le tissu fondamental de la réalité, quoique d’une manière très spécifique », a déclaré Kleiner. Et s’il est montré que l’univers est conscient, que faire alors? Quelles sont les conséquences?

« Il pourrait y avoir des implications morales. Nous avons tendance à traiter les systèmes qui ont des expériences conscientes différentes des systèmes qui n’en ont pas », a déclaré Kleiner.

Pourtant, s’il est prouvé que la conscience joue un rôle causal dans l’univers, cela aurait d’énormes conséquences sur la vision scientifique du monde, a déclaré Kleiner. « Cela pourrait conduire à une révolution scientifique comparable à celle initiée par Galileo Galilei », a-t-il déclaré.

Et c’est vraiment quelque chose à garder à l’esprit.

Ressources supplémentaires: