La technologie, une bouée de sauvetage pendant la pandémie

La pandémie qui nous a frappés il y a un an a changé notre monde, changé notre mode de vie, changé nos perspectives. Le coronavirus a brisé nos titres et nos certitudes, et a frappé durement. Causer du chagrin, mais aussi mettre à genoux des secteurs entiers de notre économie: en 2020, notre PIB et notre dette publique ont été submergés par la crise, le produit intérieur brut s’effondrant de 8,9% et le ratio dette / PIB grimpant de 22 points à 155,6%. Et dans le courant de 2020, selon Confcommercio, plus de 300 mille entreprises ont fermé à jamais en raison du coronavirus et de l’effondrement de la consommation.

Au milieu de tant de douleur, cependant, chacun de nous a réussi à tirer des notes positives, entre verrouillages et restrictions nous avons été obligés de ralentir et de retrouver de petits moments de la vie quotidienne que jusqu’à quelques mois avant nous avons pris pour acquis. On est de retour pour redécouvrir de petites joies, comme pouvoir discuter avec un proche ou un ami, ne serait-ce que par appel vidéo. Nous sommes de retour pour profiter de l’émotion d’un câlin, même si ce n’est que virtuel. Nous nous sommes à nouveau enthousiasmés en parlant à nos proches, ne serait-ce que via une webcam.

Des joies et des émotions qui n’étaient possibles que grâce à la technologie, qui nous permettait de rester proches même pendant l’isolement. Et cette même technologie, qui a permis la survie de nos relations sociales, a également été le salut de nombreuses entreprises qui, malgré mille difficultés, ont réussi à se maintenir à flot et à traverser la tempête de la pandémie. Car tant d’entreprises doivent leur survie pendant le lock-out et les restrictions aux innovations technologiques comme le commerce électronique, qui leur a permis de poursuivre leurs activités à distance. Et de nombreuses petites et moyennes entreprises italiennes sont encore debout aujourd’hui grâce à des marchés tels qu’eBay, qui a toujours été un point de rencontre entre l’offre et la demande, offrant aux entreprises la possibilité de poursuivre leurs activités en ligne, leur permettant de toucher un public de plus de 185 millions d’acheteurs potentiels dans le monde.

Il est maintenant clair que même une fois que nous serons sortis du cauchemar de la pandémie, notre relation avec les appareils de haute technologie ne sera plus jamais la même et que l’utilisation de l’électronique fera de plus en plus partie de notre vie quotidienne. il est donc bon d’essayer de suivre l’évolution technologique et de s’équiper, dans la mesure du possible, du meilleur des appareils. Et aussi dans ce eBay répond aux besoins des Italiens: à la fois avec un canal dédié aux achats d’appareils électroniques, où il est possible de trouver des appareils et des accessoires pour tous les besoins, des dernières versions aux reconditionnés, mais aussi avec une remise spéciale sur les produits de l’une des marques d’électronique les plus appréciées, Xiaomi.

