Oscars 2021: Anthony Hopkins établit le record du vainqueur le plus ancien

La 93e cérémonie du Prix ​​Oscar Ce sera très différent de la façon dont nous le connaissons en raison des différentes mesures de sécurité et protocoles qui seront pris en raison de la pandémie de coronavirus. La crise sanitaire a affecté l’industrie cinématographique tout au long de 2020, mais n’a pas empêché la tenue de l’événement, dont nous connaissons déjà tous les nominés et nous avons un participant spécial: Anthony Hopkins.

L’acteur de 83 ans concourra au nom de El padre et est devenu l’interprète le plus ancien à être candidat à la statuette, surpassant Richard Farnsworth, qui en 2000 a été nominé pour The Straight Story. Dans la catégorie, il sera accompagné de Riz Ahmed (Sound of Metal), Gary Olman (Mank), Steven Yeun (Minari) et Chadwick Boseman (La mère du blues).

Sa carrière comprend de grands titres tels que Young Winston, A Bridge Too Far, Magic, The Elephant Man, The Mask of Zorro, The Rite et participations au Univers cinématographique Marvel comme Odin, le père de Thor, dans la trilogie du personnage joué par Chris Hemsworth. Mais sans aucun doute, son rôle le plus reconnu est Hannibal Lecter dans Le silence des innocents.

Grâce au film de 1991, il a remporté l’Oscar du meilleur acteur, accompagnant le succès du film qui a également remporté la meilleure actrice (Jodie Foster), la meilleure réalisation (Jonathan Demme), le meilleur scénario adapté (Ted Tally) et le meilleur film. Ensuite, il a eu quatre autres nominations, mais n’a pas vu le prix: Ce qui reste de la journée (1993), Nixon (Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze), Amitié (1997) et Les deux papes (2020). Ces deux derniers étaient pour le meilleur acteur dans un second rôle.

Cette année sera la quatrième fois qu’il partira à la recherche du prix dans la même catégorie, mais avec l’assaisonnement spécial qu’il arrive comme le plus ancien de l’histoire et tentera de le gagner et arrachera le record d’Henry Fonda pour avoir remporté la statuette du meilleur acteur, qui l’a obtenue à l’âge de 76 ans. La cérémonie du Oscars ce sera ça 25 avril dans la gare Union Station à Los Angeles.