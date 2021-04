Cassie Randolph rompt le silence après que l’ex Colton Underwood soit devenu gay

L’ancien couple « Bachelor » Cassie Randolph et Colton Underwood ont traversé de nombreux hauts et bas, mais la révélation de Underwood mercredi qu’il est gay a été la tournure la plus choquante de leur relation très publique. Vendredi, Randolph a rompu son silence sur cette étonnante nouvelle dans un post de ses histoires Instagram.

« Merci à tous pour tous les gentils commentaires et messages », a écrit Randolph, 25 ans, sur un lien vers sa chaîne YouTube, qu’elle met généralement à jour chaque semaine. « » Et oui, certains d’entre vous me posent des questions sur mon YouTube pour cette semaine. J’ai décidé de retirer la semaine, mais j’en aurai encore une la semaine prochaine !! «

Cassie Randolph et Colton Underwood le 8 octobre 2019. Jerod Harris / Getty Images pour Tubi

Randolph et Underwood ont commencé leur relation lors de la saison 23 de « The Bachelor » en 2019 et se sont séparés en mai 2020. Randolph a annoncé leur séparation dans un post Instagram supprimé depuis.

« Tout d’abord, je tiens à dire que c’est l’une des choses les plus difficiles que j’ai eu à partager car aucun de nous n’est encore prêt à en parler », a-t-elle écrit. « Cependant, parce que notre relation est si publique, notre silence sur la question a parlé pour nous. Colton et moi avons rompu, mais avons décidé de rester une partie de la vie de l’autre », a-t-elle écrit à côté d’une galerie pleine de photos de la paire.

Vendredi, Randolph n’a rien dit de plus concernant l’annonce d’Underwood sur sa sexualité. L’ancien célibataire, 29 ans, a déclaré qu’il avait accepté le fait qu’il était gay plus tôt cette année après une vie passée à fuir la vérité. Il a même parlé de ses pensées suicidaires, essayant de se confronter à sa réalité. Sans s’adresser directement à Randolph, Underwood a remercié « The Bachelor » et les femmes avec qui il est sorti pour l’avoir aidé à venir à cette révélation sur lui-même. L’ancien joueur de la NFL a été élevé Christian et a déclaré que le mot «gay» avait toujours une connotation négative pour lui.

Underwood, 29 ans, s’est adressé à Randolph lors d’une interview sur ABC’s Nightline. «Je ne sais pas si j’aurai jamais la chance de m’asseoir et de parler avec elle», a-t-il déclaré. « J’aimerais bien. Je voudrais vous dire désolé pour la façon dont les choses se sont terminées. Et j’ai raté. J’ai fait beaucoup de mauvais choix. »

Il a poursuivi: « J’ai fait des erreurs à la fin de cette relation. Et j’ai ruiné les bons souvenirs que nous avions par mes actions et ce que j’ai fait pour m’accrocher à être hétéro, parce que je ne voulais pas me regarder dans le miroir. Donc pour cela, je suis extrêmement, extrêmement désolé. «

Après leur séparation l’année dernière, Randolph a déposé une ordonnance restrictive contre Underwood disant qu’il la traquait. Randolph a plus tard fait lever l’ordonnance de non-communication. Rien n’indiquait qu’elle était au courant de l’annonce d’Underwood avant qu’elle ne se produise mercredi, mais à la fin, il a abordé sa relation avec elle, disant qu’il était amoureux d’elle et qu’il était désolé du fond du cœur pour toute douleur qu’il pourrait ont causé.

Dans sa propre déclaration sur leur rupture en mai dernier, Underwood a déclaré qu’il était reconnaissant à Randolph et à sa famille de l’avoir aidé à traverser son combat contre le coronavirus et que leur décision de se séparer était venue après « beaucoup d’auto-réflexion ».