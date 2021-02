MetaHuman Creator: le nouvel outil Unreal Engine promet de créer des avatars hyper-réalistes en moins d’une heure

Créer des avatars pour les jeux vidéo n’est pas chose facile, surtout lorsque le studio de développement cherche à les rendre photoréalistes. Créer des personnages comme Jhonny Silverhand (Keanu Reeves dans ‘Cyberpunk 2077’) et Sam Porter Bridges (Norman Reedus dans ‘Death Stranding’) prend du temps, beaucoup de temps et nécessite un certain nombre de ressources, d’équipement et de personnel coûteux. Mais Epic Games, développeur de l’Unreal Engine, a une solution: un générateur cloud hyper-réaliste.

La société de Tim Sweeney vient de publier un aperçu de Créateur MetaHuman, une « application cloud » conçue pour réduire le temps de création d’une figure humaine numérique de « semaines ou mois à moins d’une heure, sans compromettre la qualité ». En plus de la description de l’outil, Unreal Engine a joint une série de vidéos de test qui montrent les résultats qu’il vise à obtenir et, en bref, ils sont spectaculaires.

Des humains réalistes en quelques heures

Comme indiqué dans la version d’Unreal Engine, MetaHuman Creator fonctionne grâce à un bibliothèque toujours croissante de variantes d’apparences et de mouvements humains. Cela vous permet de créer des « personnages convaincants », de personnaliser leurs attributs et même de les animer à l’aide d’un outil de capture.

Apparemment, les développeurs pourront accéder à certains 30 styles de cheveux basé sur les points forts d’Unreal Engine, différents styles de vêtements et 18 types de corps différents. Le modèle créé peut être personnalisé presque au millimètre et peut même être combiné avec d’autres modèles. Tout cela accompagné de textures et d’effets étonnants sensibles à l’éclairage contextuel.

Une fois l’avatar créé, le développeur peut l’animer l’un utilisant une application comme Live Link Face (sur iOS), bien que d’Unreal Engine, ils prétendent travailler pour offrir un support pour ARKit, DI4D, Digital Domain, Dynamixyz, Faceware, JALI, Speech Graphics et Cubic Motion, ainsi que pour permettre le manuel images clés. Même si les animations sont appliquées à un modèle, elles peuvent être réutilisées ultérieurement dans d’autres avatars. Enfin, vous pouvez télécharger le modèle et même obtenir les données sources sous la forme d’un fichier Maya.

MetaHuman Creator sera disponible pour des tests dans un programme d’accès anticipé dans quelques mois. Selon Unreal Engine, dans la vidéo que nous avons sur ces lignes, nous pouvons voir un exemple de ce qui pourrait être réalisé. A défaut de voir comment les développeurs de jeux vidéo en profitent et ce qu’ils sont capables de réaliser, les avatars de démonstration sont les plus intéressants.

Plus d’informations | Moteur irréel