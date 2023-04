Bienvenue à Edén: comment était la relation de Carlos Torres et Belinda

Torre del Veguer Jeronimus 2019

En 1413, Bertrand Nicolau, un marchand de Barcelone, a obtenu l'autorisation du pape Benoît XIII de fonder un monastère de moines hiéronymites dans la région du Penedès. Le lieu choisi était la Quadra de Cortey, un complexe médiéval de 8 maisons à Sant Pere de Ribes, à Barcelone, dans l'actuelle D.O.. Penedés. De cette façon, le Monastère de Montolivet a été fondé avec les 140 000 livres que Nicolau a mis (à condition que la messe soit célébrée pour le salut de son âme). Les moines y ont construit un pressoir où ils ont fait fermenter leurs vins, et se sont consacrés à la viticulture pour assurer le vin dont ils avaient besoin pour leurs célébrations. Aujourd'hui, six siècles plus tard, cette tradition est maintenue à la cave Torre del Veguer, où l'on continue d'élaborer le Torre del Veguer Jeronimus, un vin rouge à base de Syrah et de Grenache, fermenté dans un pressoir en pierre. Torre del Veguer Jeronimus est né dans le Massís del Garraf, à Sant Pere de Ribes (1 heure de Barcelone), dans un vignoble familial situé entre la mer Méditerranée et le Pic del Montgrós (à l'extrémité orientale du parc naturel du Garraf). Les vignes, plantées sur des sols profonds, calcaires et pauvres en matières organiques, sont exposées au sud-est, sous des hivers doux et des étés chauds (typiques du climat méditerranéen). Les raisins sont récoltés à la main, dans des caisses de 20 kg, dans le même style que celui utilisé par les moines hiéronymites à leur époque. Après l'égrappage et le foulage, les raisins subissent une macération préfermentaire qui permet d'extraire les arômes et la couleur. Une fois terminé, le Torre del Veguer Jeronimus est fermenté dans des cuves médiévales en pierre. Ensuite, le vin a été élevé dans des amphores en céramique de 700 litres pendant un minimum de 8 mois.