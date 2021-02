« Shingeki no Kyojin »: qui est Yelena dans ‘Attack on Titan’

Yelena est apparue pour la première fois dans le cinquième épisode de la quatrième et dernière saison de « Shingeki no Kyojin»En tant que soldat marleyen qui a conduit Pieck Finger et Porco Galliard dans un piège pour l’empêcher de devenir des Titans, mais seulement dans« The Assassin’s Bullet »(4×08), sa véritable identité a été révélée lorsqu’il a enlevé une petite fausse barbe.

Elle est l’un des partisans les plus fidèles de Zeke Jaeger et aurait disparu avec l’une des premières délégations que Marley a envoyées sur l’île de Paradis après avoir perdu la bataille de Shinganshina. Mais que sait-on d’autre de ce personnage de « L’attaque des Titans« ?

L’HISTOIRE DE YELENA DANS «ATTAQUE SUR TITAN»

Yelena est membre des Volontaires Anti-Marleyens, mais elle les rejoint non seulement parce qu’elle considère Zeke comme un dieu, mais à cause de la haine profonde qu’elle ressent envers Marley, puisqu’ils ont envahi son pays et l’ont recrutée de force.

C’est Yelena qui a enfermé Pieck et Porco Galliard dans le cinquième épisode de la dernière saison de « Shingeki no Kyojin » (Photo: MAPPA Studio)

Yelena a été envoyée à Paradis Island dans la première flotte de reconnaissance marleyenne après l’échec de l’opération de récupération du Titan fondateur. Une fois sur place, il assassine le capitaine du navire et, avec ses compagnons, ils enferment les autres soldats.

Il fournit également à Paradis Island toute l’aide nécessaire pour affronter Marley. Quand vient le temps d’attaquer, Yelena utilise une fausse barbe pour se faire passer pour un soldat marleyen et guider Pieck et Porco dans un piège.

Après la bataille, dans le huitième chapitre de la dernière tranche de « L’attaque des TitansIl retrouve le reste de son équipe dans le dirigeable pour retourner à Paradis Island, où il remet au commandant Dot Pixis une boîte pleine de sérums Titan qui ont été volés à Marley.

Yelena se caractérise par sa grande taille, ses yeux foncés et ses cheveux blonds courts. Apparemment, il est une personne calme, ne s’énerve généralement pas quand les autres lui reprochent ses erreurs et n’a aucun problème à s’excuser s’il échoue.