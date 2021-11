I’m A Celeb’s Naughty Boy se fait livrer des « repas spéciaux » au château

Smartbox Menu 3 repas HelloFresh livré à domicile à choisir parmi une sélection de recettes saines et originales Coffret cadeau Smartbox

Cuisiner sain et manger varié n’aura jamais été aussi facile grâce à ce coffret qui vous permet de recevoir chez vous tous les ingrédients nécessaires pour concocter 3 délicieux repas selon vos préférences, à choisir entre viande, poisson, légumes, ou végétarien, familial et même express. HelloFresh se charge de réfléchir aux idées de menus parfois compliquées à trouver, et de faire les courses, pour que vous n’ayez plus que le plaisir de cuisiner. Sélectionnez votre menu parmi des options plus alléchantes les unes que les autres, et épatez famille et amis avec des recettes originales ! Vous avez également la garantie que les produits frais livrés à la maison sont issus directement des producteurs, et vous participez à la préservation de l’environnement en faisant confiance à cette entreprise neutre en CO2. Des moments gourmands en perspective, bénéfiques pour votre santé et la planète ! Conditions de l’offre : Vous bénéficiez d’un code pour une Expérience d’une valeur de 49,90 € maximum sans obligation d’abonnement à HelloFresh. Ce code ne s'appliquera pas sur les recettes et produits/suppléments nécessitant une participation financière supplémentaire ainsi que sur les frais de livraison additionnels. Le code ne peut être utilisé qu'une seule fois, ne peut pas être combiné avec d'autres offres et ne peut pas être échangé contre de l'argent. Si votre première box repas (livraison incluse) est inférieure à la valeur de votre code, le montant restant sera converti en crédit pour une commande ultérieure. Offre limitée à une utilisation par compte HelloFresh (un compte maximum par foyer). Pour personnaliser vos commandes à venir (modifier votre menu, votre livraison, mettre en pause ou suspendre votre abonnement), vous avez jusqu'à la date indiquée en haut de l'onglet "Mon Menu" (23h59) sur notre site et notre app. Attention : si vous disposez déjà d’un compte HelloFresh en pause, l’utilisation de ce code réactivera votre abonnement. Il vous faudra de nouveau le mettre de nouveau en pause si vous ne souhaitez pas recevoir les box suivantes. Vous avez jusqu'à la date indiquée en haut de l'onglet "Mon Menu" (23h59) sur notre site et notre app. Pour plus d'informations : www.hellofresh.fr/conditions-generales