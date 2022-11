Merlina : combien d’épisodes compte la série Netflix et quels sont leurs noms

in

La première saison de Merlin Il est proche d’arriver sur Netflix. Découvrez combien d’épisodes il a et quels sont leurs noms.

Dans quelques heures, Netflix ajoutera à son catalogue l’une des séries les plus attendues de ces derniers temps. Il s’agit de Merlinqui est dirigé par Jenna Ortega et englobe le drame, le mystère, la comédie et la fantaisie. Cette fiction arrivera sur la plateforme ce 23 novembre pour raconter l’histoire du jeune membre de la famille Addams. Bien sûr, il convient de noter que l’intrigue sera complètement différente, mais en conservant l’essence des Addams Locos.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de Merlin raconte : « La série est un mystère intrigant avec une nuance surnaturelle qui suit Merlina Addams dans ses années en tant qu’étudiante à la Never Again Academy. Merlina doit maîtriser sa capacité psychique naissante, contrecarrer une monstrueuse série de meurtres terrorisant la ville et résoudre le mystère paranormal l’impliquant. parents il y a 25 ans… tout en s’occupant de ses relations compliquées sur Nunca Más.

Sans doutes Merlin se prépare à embarquer les téléspectateurs dans une toute autre vision de l’histoire déjà connue. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle est devenue, dès son annonce, l’une des fictions les plus attendues. Cependant, avant sa première, il y a une question qui inquiète les fans et il s’agit de savoir combien d’épisodes la première saison aura.

Il convient de noter que, pour le moment, on ne sait pas si Merlin aura deux éditions ou plus, donc l’intérêt continue d’être de savoir combien de chapitres peuvent être vus maintenant. Et de spoilers nous vous les dévoilons. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, nous avons également le nom de chacun d’eux, ce qui donnera déjà une idée de ce que sera le sujet de chaque épisode de la série.

Combien d’épisodes Merlina a-t-elle et quels sont leurs noms :

Épisode 1: Et un jour sombre est né

Épisode 2: Le charme sombre de la solitude

Épisode 3 : amitié, sombre

Épisode 4 : Une sombre nuit de danse

Épisode 5 : Récoltera tes sombres semailles

Épisode 6 : lourdement endetté

Épisode 7 : un sombre dilemme

Épisode 8 : Des forces obscures comme une volée de corbeaux

