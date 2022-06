Peaky Blinders saison 6 : rares photos des coulisses avec Cillian Murphy

in

La sixième saison de Peaky Blinders Il est désormais disponible sur Netflix et petit à petit les détails du tournage se dévoilent. Découvrez les photos des coulisses !

© BBCCillian Murphy dans Peaky Blinders

Après tant d’attente et de promotion par la production, enfin Peaky Blinders est venu sur netflix. La série, mettant en vedette Cillian Murphy, est désormais disponible dans le monde entier sur la plateforme après sa diffusion à la télévision. Avec six nouveaux épisodes, les Shelby reviennent en beauté pour raconter la fin de leur histoire en format strip. Après cela, la fermeture définitive viendra dans un film qui n’a toujours pas de date de sortie.

Mais, au-delà de l’univers de Peaky Blinders Il n’a pas encore atteint sa fin absolue et il y a un long métrage à venir, les fans sont toujours choqués par ce qui s’est passé dans ces épisodes nouvellement sortis. C’était hier, vendredi 10 juin, que Netflix lançait la sixième saison, qui a rencontré un franc succès sur la BBC, la chaîne de télévision qui la produit. A tel point qu’avant le retour des Shelby chez le géant du streaming, la production a décidé de montrer des détails sur les coulisses.

Pendant le tournage, qui a eu lieu l’année dernière, peu de choses ont fuité sur la série. Cependant, maintenant qu’il est disponible dans le monde entier, les premières images des enregistrements ont été publiées. en eux Cillian Murphy apparaît caractérisé comme Tommy Shelbymais il n’y a pas que lui, mais vous pouvez aussi les voir Finn Cole dans le rôle de Michael Gray Déjà Natasha O’Keeffe donne vie à Lizzy Shelby.

Dans les clichés, différentes scènes de la nouvelle saison sont évidentes, qui, à cette occasion, ont été très émouvantes pour les acteurs. C’est parce que, l’année dernière, juste au moment où ils étaient en train d’enregistrer, ils ont perdu un grand membre de l’équipe. Il s’agit de Helen McCrory qui a donné vie à Polly Gray Au cours des cinq premières saisons de fiction réalisée par Steven Knight.

L’actrice, qui était l’une des plus aimées de Peaky Blinders pour son rôle emblématique, il est décédé le 16 avril 2021 des suites d’un cancer avec lequel il se battait. C’est pourquoi, pour ces chapitres, elle n’a pas pu tourner, mais elle a été honorée de la manière la plus excitante. De plus, à l’époque, Murphy a avoué qu’en raison de la pandémie de COVID, McCrory ne pouvait pas tourner les scènes qu’ils avaient prévues pour elle, ils ont donc dû changer certaines parties de l’histoire.

