Christopher Nolan a évité une campagne pour les Oscars de «  Tenet  »

Il a été révélé que le directeur de ‘Principe’, Christopher Nolan, aurait poussé à une plus longue diffusion théâtrale du film plutôt qu’à une campagne traditionnelle comme c’est la coutume pour les cinéastes. prix Oscar.

Parce que, malgré quelques films à succès, Nolan n’a qu’une poignée de nominations aux Oscars, certains attendaient de voir si son dernier film, « Tenet », pourrait amener le réalisateur à un nouvel échelon de sa carrière.







Cependant, malgré la grande notoriété du projet, le film mettant en vedette Robert Pattinson Oui John David Washington il n’a obtenu que quelques nominations pour les Oscars 2021: meilleurs effets visuels et meilleur design de production.

Maintenant, selon les informations d’IndieWire, Nolan aurait demandé à Warner Bros. d’investir plus d’argent dans l’extension de la projection de « Tenet » dans les théâtres au lieu d’utiliser ces ressources pour créer une campagne pour les Oscars.







En conséquence, le studio aurait donné le drame, ‘Judas et le Messie noir’ la poussée pour les meilleurs prix. Selon les informations, Warner Bros. n’aurait pas effectué un travail de presse approfondi, comme l’envoi de copies à des critiques ou à des jurys.

Bien que la décision de Nolan puisse sembler exagérée, la vérité est qu’elle a du sens, car le type de film que « Tenet » est, n’est généralement pas parmi les plus populaires lorsque les jurys de l’académie voteront et ouvriront la voie à cela Judas and the Black Messiah ‘peut remporter un prix aux prochains Oscars.