Qui est qui dans « Elite » – Saison 7

fans de la série « Élite » Ils savourent déjà leur sixième saison, sortie le 18 novembre sur Netflix. Ainsi, sûrement beaucoup d’entre eux ont été surpris par la grande finale de cet épisode et j’espère connaître l’avenir de Élèves de Las Encinas.

Siguiendo esa línea, se ha confirmado que el rodaje de la séptima temporada de la ficción inició en octubre del 2022 y se alargaría hasta principios del 2023. Por lo que ya se sabe, por adelantado, quiénes serán las incorporaciones al elenco de la producción creada pour Carlos Montero et Dario Madrona.

Par exemple, le grand retour de Omar Ayuso au projet. Voulez-vous savoir qui d’autre se joint à nous ? Ensuite, rencontrez les acteurs et personnages du saison 7 de « Elite ». Ainsi, découvrez qui est qui dans le prochains chapitres de la Série Netflix.

QUI SONT LES NOUVEAUX ACTEURS DE LA SAISON 7 DE « ELITE » ?

1.Fernando Lindez

Fernando Lindez est l’un des modèles espagnols avec la plus grande projection internationale, car il a défilé pour des marques telles que Versace, Louis Vuitton, Berluti, JW Anderson et Prada. En tant qu’acteur, ce jeune de 22 ans a travaillé dans la série « Scandale, histoire d’une obsession » Oui Skam Espagneoù il a donné vie à Alexandre Beltran.

Fernando Lindez dans la saison 7 de « Elite » (Photo : Netflix)

2. Mirela Balic

mirela balic est une jeune femme d’origine croate et serbe. Il parle couramment 5 langues et a travaillé au théâtre, à la télévision, au cinéma et dans des clips vidéo. Alors que les projets précédents mettent en évidence son rôle de Branka dans le long métrage « Code Empereur » et comme Emily, l’un des protagonistes de la série « chiennes » par Atresmedia

Mirela Balic dans la saison 7 de « Elite » (Photo : Netflix)

3.Gleb Abrosimov

Gleb Abrosimov C’est un jeune homme d’origine russe et de nationalité espagnole. Il a une carrière exceptionnelle dans le monde de la mode, travaillant sur diverses campagnes pour l’agence Elite Copenhague. Il n’y a pas d’autres informations sur sa carrière d’acteur, on peut donc en déduire qu’il s’agit de sa première participation à un projet d’acteur.

Gleb Abrosimov dans la saison 7 de « Elite » (Photo : Netflix)

4. Ivan Mendès

ivan mendes est le jeune acteur qui a joué dans le film « Le carnet de Sara »à côté de Belén Rueda. Plus tard, il faisait partie de la série « Je suis vivant » de TVE. Il convient de noter que cet artiste est également footballeur, car il a joué comme défenseur central dans l’équipe de jeunes de La Mojonera.

Iván Mendes dans la saison 7 de « Elite » (Photo : Netflix)

5. Maribel Verdu

Maribel Verdu Elle est l’une des actrices les plus reconnues de Espagne. Elle est lauréate de deux prix Goya et de trois prix Fotogramas de Plata. Parmi ses rôles marquants, ses rôles dans « Et ta maman aussi », « Le Labyrinthe de Pan » et « Blanche Neige ».

Maribel Verdú dans la saison 7 de « Elite » (Photo : Netflix)

6. Alejandro Albarracin

Alejandro Albarracin C’est un acteur espagnol de 39 ans. Son travail s’est développé au cinéma, à la télévision et au théâtre. Il est célèbre pour ses projets « La Piel Azul », « Mi Querida Cofradia » et « Le pacte des étudiants ».

Alejandro Albarracín dans la saison 7 de « Elite » (Photo : Netflix)

QUELS ACTEURS ET PERSONNAGES REVIENNENT DANS LA SAISON 7 DE « ELITE » ?

1. Omar Ayuso comme Omar

Omar Ayuso joué Omar de la première à la cinquième saison de « Élite ». Bien qu’il ne soit pas revenu dans le sixième opus, son retour dans le septième a déjà été confirmé. Rappelons que son personnage a été témoin du meurtre de samueldonc son intrigue n’était pas complètement fermée.

Omar Ayuso dans le rôle d’Omar dans la saison 7 de « Elite » (Photo : Netflix)

2. Nadia Al Saidi comme Sonia

Nadia Al-Saidi pièces sonia. Dans la sixième saison, elle a été présentée comme la première petite amie de Nico et le grand soutien inattendu de ari Quand elle apprend qu’elle est enceinte de Ivan et décide d’avorter.

Nadia Al Saidi dans le rôle de Sonia dans la saison 7 de « Elite » (Photo : Netflix)

D’autres acteurs qui reviendraient dans « Elite 7 »:

Bien qu’il n’ait pas été confirmé que le reste du casting reviendrait dans le saison 7 de la série, les stars suivantes devraient également faire partie de cet épisode :

Valentina Zenere comme Isadora Artiñán

Adam Nourou comme Bilal

Ander Puig comme Nico

Carmen Arrufat comme Sara

Álvaro de Juana comme Didac

Ana Bokesa comme Rocio

Álex Pastrana comme Raúl

Une partie du casting de la saison 7 de « Elite » (Photo : Netflix)

PLUS D’INFORMATIONS SUR « ÉLITE »

FICHE TECHNIQUE DE « ELITE »

Genre : Suspense, Drame jeunesse, LGTBI

Créateurs : Carlos Montero, Dario Madrona

Réalisation : Ramón Salazar, Dani de la Orden, Silvia Quer, Jorge Torregrossa

Compositeurs : Lucas Vidal

Pays d’origine : Espagne

Langue originale : espagnol

Nombre de saisons : 6

Nombre d’épisodes : 48

