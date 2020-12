Aaron Eckhart revient sur l’héritage du chevalier noir comme un reflet de notre époque

En ces jours de domination du MCU et de la difficulté du DCEU à définir sa marque, il peut être difficile de se souvenir qu’il fut un temps où les films DC Comics étaient considérés comme le dernier mot du cinéma de super-héros. Et le joyau de la couronne de ces films était le film Batman de Christopher Nolan en 2008, Le Chevalier Noir. Dans une interview, Aaron Eckhart, qui a joué le rôle de Harvey Dent alias Two-Face dans le film, a expliqué à quel point une excellente écriture a aidé Le Chevalier Noir résister à l’épreuve du temps et être toujours pertinent.

« Certains scripts sont n’importe quoi; vous les traversez et bon, très bien. Mais Le Chevalier Noir était un roman et il était épais. C’était comme lire de la littérature. Et il y a aussi quelque chose à propos de Gotham City. Vous avez une ville opprimée et dirigée par un gang criminel. Les gens ne peuvent pas sortir pendant la journée, tout le monde a peur pour sa sécurité et les gens qui sont payés pour les protéger sont corrompus. Ils font partie du gang et personne ne peut faire confiance à personne. Cela ressemble à quelque chose de familier? Et puis les gens se tournent vers un super-héros pour leur liberté et leur liberté. Non seulement c’est une belle histoire et un grand film, mais c’est ce que sont le cinéma et l’art. C’est le reflet de notre époque. Chris l’a fait sortir du parc et c’est pourquoi ce film est si important. Et puis, évidemment, la performance de Heath. Quel film spécial et spécial. J’étais heureux d’en faire partie. «

Bien que Batman soit techniquement le protagoniste de Le Chevalier Noir, il est répété à plusieurs reprises que l’homme le plus moralement honnête de l’histoire est le procureur de district Harvey Dent, dont l’engagement sans faille à éliminer le crime de Gotham suscite l’admiration de tous, du commissaire Gordon à Bruce Wayne.

Malheureusement, l’idéalisme de Harvey n’était pas à la hauteur des plans du Joker visant à corrompre chaque âme de Gotham et à ramener tout le monde à son niveau tordu. Grâce à ses machinations, Harvey finit par devenir le criminel vengeur Two-Face. À tel point qu’à sa mort, Batman et Gordon décident de mentir sur les circonstances de la disparition de Harvey afin que les citoyens continuent à voir Dent comme leur brillant chevalier blanc. Malgré sa disgrâce, Aaron Eckhart pense que Harvey n’aurait jamais accepté ce dernier subterfuge.

« [Harvey] aurait dit la vérité. C’est la grande chose à propos de Harvey Dent. Malgré tout ce qui se passe, c’est un diseur de vérité et c’est un centre moral. Et pas seulement cela, il est le visage de la vérité, non? Je ne veux pas dire qu’il ne se cache pas derrière quelque chose, mais ce n’est pas le cas. Maintenant, quand il devient Two-Face, il l’est. Mais Harvey Dent se battait pour chaque homme et chaque femme, pour la vérité et la justice, et il s’est mis en danger. Mais après avoir fait cela, il a été mordu, et il a été changé pour toujours. Mais vous ne voulez pas perdre vos Harvey Dents dans la vie. Peu importe combien d’argent ou de pression il y a, peu importe le degré de coercition, de contrôle ou de corruption, Harvey Dent va rester fidèle au centre moral et à la vérité. Les gens peuvent compter sur cela, et vous ne le voyez pas aujourd’hui. «

Cette nouvelle provient du Hollywood Reporter.

