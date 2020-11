La spin-off dirigée par des femmes de Jump Street a un titre, mais va-t-elle rester?

Nouvelles d’un Spinoff féminin de 21 Jump Street a été signalé pour la première fois en 2018, mais depuis lors, peu de choses ont été révélées. Eh bien, malgré la longueur du temps, le travail est toujours en cours sur le projet, le titre se révélant maintenant être Jump Street: maintenant pour son plaisir. Des rapports indiquent que Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin, également connues sous le nom de soeurs Molyneux, ont rédigé le projet initial du Jump Street film dérivé avant que le réalisateur Rodney Rothman ne décide d’apporter certaines de ses propres idées et de réécrire le scénario. Le film étant en développement depuis un certain temps, il est probable que de nombreux changements aient été apportés en cours de route.

À l’époque, Tiffany Haddish et Awkwafina cherchaient à diriger la Jump Street dirigée par des femmes, mais on ne sait actuellement pas si c’est toujours le cas après tout ce temps. La suite inclurait toujours l’apport des producteurs et des précédents Jump Street réalisateur, Phil Lord et Chris Miller, qui sont également le duo derrière la prochaine suite de Sony Pictures Animation à Spider-Man: dans le Spider-Verse. 22 rue Jump et Spider-Man: dans le Spider-Verse L’écrivain Rodney Rothman serait également toujours à la barre Jump Street: maintenant pour son plaisir.

Une adaptation comique sur grand écran de la série télévisée du même nom, 21 rue Jump met en vedette Jonah Hill et Channing Tatum dans le rôle des policiers Schmidt et Jenko, qui sont forcés de revivre le lycée lorsqu’ils sont affectés à l’infiltration en tant qu’étudiants du secondaire pour empêcher l’éclosion d’une nouvelle drogue synthétique et arrêter son fournisseur. La suite, 22 rue Jump, reprend avec Schmidt et Jenko une fois de plus alors qu’ils se retrouvent sous couverture dans un collège afin de trouver le fournisseur d’un nouveau médicament.

Les deux films du Jump Street La franchise a été un énorme succès critique et financier, beaucoup les qualifiant de deux des meilleures comédies de tous les temps. Depuis lors, le studio cherche à poursuivre la série, même en envisageant un croisement avec des séries d’action-comédie de science-fiction Hommes en noir. Malheureusement, malgré les immenses possibilités, cela ne s’est jamais concrétisé et a été récemment complètement annulé, avec Hommes en noir le producteur Walter Parkes expliquant qu’ils ne pouvaient tout simplement pas trouver l’approche de l’idée. « Nous avons tenté le coup. Cela s’est avéré être un match impossible », a-t-il déclaré.

Pendant que nous attendons Jump Street: maintenant pour son plaisir, les sœurs Molyneux vont être occupées à travailler sur la suite de la bande dessinée Deadpool 3. Il a été confirmé hier que le Merc with a Mouth reviendrait, Ryan Reynolds étant prêt à reprendre à nouveau le rôle de l’anti-héros Marvel. Des réunions auraient eu lieu avec des écrivains au cours du mois dernier, avec Reynolds entendant un assortiment de pitchs d’une variété de scribes talentueux, s’installant enfin sur le duo d’écrivains Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin de Bob’s Burgers renommée pour écrire le très attendu threequel. Deadpool 3 est encore au tout début de son développement, mais l’embauche des sœurs Molyneux pour écrire le scénario marque un pas en avant majeur pour obtenir le prochain Dead Pool film en production.

le Jump Street: maintenant pour son plaisir la révélation du titre a été enterrée dans le Deadpool 3 révéler rapporté par Deadline.

Sujets: 21 Jump Street