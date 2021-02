Revenge of the Morningstar est le huitième volet de la série de quêtes principale Tall Tale pour Mer des voleurs. Dans ce guide, nous couvrirons l’intégralité de ce grand conte, en commençant par la première partie de la quête – trouver le coffre Morningstar! Dans ce grand conte, nous traitons de la tromperie, de la lâcheté, de la méchanceté et de la bravoure.

Mer des voleurs | La vengeance du grand conte Morningstar | Comment trouver le coffre Morningstar

Le coffre Morningstar est le premier objet que nous trouvons dans cette aventure. Il contient l’élément le plus crucial pour avancer: les vêtements Morningstar! Pour tromper certains PNJ en leur faisant croire que vous « faites partie du célèbre Morningstar Crew, vous devez revêtir leurs vêtements. Cependant, Avant que nous commencions à la recherche du coffre, nous avons quelques informations importantes.

Si vous recherchez une autre section de ce guide, vous pouvez la trouver ci-dessous. Les autres parties du guide expliquent comment déchiffrer les commandes de Graymarrow pour trouver les autres objets et terminer la quête. Vous pouvez également utiliser le lien approprié ci-dessous pour trouver les journaux cachés de ce grand conte au fur et à mesure que vous le complétez.

LIEUX CACHÉS DU JOURNAL: Lorsque vous démarrez cette aventure, vous remarquerez peut-être dans votre journal des pirates que l’une des félicitations qui lui sont associées est de trouver tous les journaux cachés. Vous devez avoir la Vengeance du grand conte Morningstar actif pour trouver ces journaux! En tant que tels, il est préférable de les rechercher en cours de route lorsque vous visitez les îles dans votre itération du Tall Tale. Suivez le lien ci-dessus pour obtenir le guide de localisation de ces journaux cachés.

Si vous êtes toujours prêt, vous êtes probablement certain que vous recherchez le coffre Morningstar. Le côté positif de cette partie de l’histoire est que vous serez toujours dirigé vers un seul endroit! L’inconvénient (si vous pouvez en appeler un) est que vous serez obligé de changer de tenue. Donc, si vous avez une tenue personnalisée fantaisie et prestigieuse équipée, vous allez devoir y renoncer pour tour les PNJ pour vous indiquer les emplacements dont vous avez besoin.

Première étape: commencer Revenge of the Morningstar

La prémisse de cette histoire est que vous vous vengez du capitaine Graymarrow, qui a traqué et caché les âmes du Morningstar Crew. Trouver comment démarrer cette quête est intrinsèquement fourni par le Mer des voleurs vigne. Dans votre journal des pirates, il vous dira que pour commencer ce grand conte, vous devrez Parlez à Sandra le Shipwright sur l’Avant-poste de Dagger Tooth.

Au cas où vous l’auriez oublié, les Shipwrights of the Outposts sont le seul endroit pour personnaliser votre navire et le doter de différents skins pour chacun des composants. Vous pouvez trouver l’emplacement de Sandra the Shipwright dans l’image ci-dessus.

Une fois que vous avez commencé la quête, vous pouvez choisir d’écouter ou non Sandra et de suivre l’histoire. Indépendamment de ce que vous faites, vous constaterez que votre premier emplacement dans la quête est à une demi-carte sur Boulder Cay. Réglez vos voiles et hissez votre ancre; il est temps de venger le Morningstar!

Deuxième étape: trouver les journaux de l’équipage

Heureusement, cette partie de l’aventure est assez simple. Dans votre livre de quêtes, vous verrez qu’il est mentionné que les journaux de chaque membre d’équipage font partie de l’épave de leur navire à Boulder Cay. Lorsque vous atteignez l’île, garez-vous près du coin sud-est et plongez dans les profondeurs en contrebas.

Cela peut vous demander un peu d’exploration, mais vous rencontrerez une épave au fond de l’océan. De là, vous devez trouver les journaux des trois membres d’équipage qui les ont rédigés. Si vous ne parvenez pas à les trouver, vous pouvez utiliser les images ci-dessous pour vous aider à les localiser.

Comme vous pouvez le voir, les parchemins sont placés tout au long du naufrage. Vous devriez trouver l’un des rouleaux sur la moitié arrière et deux sur la moitié avant. Une fois que vous les avez trouvés, vous pourrez déterminer l’emplacement du coffre Morningstar sur l’île elle-même. Cependant, si vous avez encore besoin d’aide, vous pouvez lire la troisième étape pour voir où creuser.

Troisième étape: déterrer le coffre Morningstar

Dans les journaux de Morningstar Crew, vous trouverez qu’ils décrivent l’emplacement précis du coffre sur l’île. C’est sur la plage sud-ouest, directement entre un rocher de taille moyenne et un palmier courbé. Lorsque vous y creusez, vous découvrirez le coffre et aurez accès aux composants à l’intérieur. Pas de recherche de clés sur ce grand conte!

Étape 4: Dirigez-vous vers l’avant-poste du sanctuaire

Une fois que vous avez trouvé les journaux et le coffre, vous aurez des pages supplémentaires dans votre livre de quêtes qui vous indiqueront où vous devez aller ensuite: Avant-poste du sanctuaire. Il s’agit d’une courte navigation sud par sud-ouest et est la maison de Tracy et Tyler, qui sont deux PNJ dont vous devez parler si vous souhaitez obtenir le crâne et le calice. En cours de route, vous devez mettre tous les uniformes Morningstar disponibles (vous devez choisir entre la robe et la veste). Vous devez porter la tenue complète (y compris le chapeau et les gants) avant de parler à Tracy et Tyler. Sinon, ils ne vous donneront pas les informations dont vous avez besoin.

Lorsque vous vous rendez à l’avant-poste du sanctuaire, vous trouverez Tracy derrière le bar de la taverne. Elle vous donnera les informations supplémentaires qui vous indiquent où seront situés les capitaines squelettes gardant le crâne de Graymarrow. C’est toujours le même endroit. Vous trouverez ce capitaine squelette sur Cannon Cove, qui est un autre court trajet, au sud-est de l’avant-poste du sanctuaire. Elle vous demandera de parler à Tyler.

Tyler vend des outils sur l’avant-poste du sanctuaire. Une fois que vous avez fini de parler à Tracy, vous pouvez traverser la partie centrale de l’île jusqu’à Tyler et lui parler de l’emplacement du capitaine squelette gardant le calice. Semblable à Tracy, il vous dira toujours que c’est à un endroit: Sinking Grove. Si vous regardez la carte, vous pourrez facilement déterminer que par là, il veut dire Sunken Grove.

Et après

Maintenant que vous leur avez parlé et que vous savez où vous vous dirigez, vous êtes prêt à naviguer vers les îles désignées et à trouver les prochains objets. Vous pouvez les trouver dans les prochaines parties du guide, qui expliquent Ordres de Graymarrow sur Cannon Cove et Sunken Grove.

