Virtua Fighter 5 pourrait faire son retour sur PS4

Le fantastique jeu de combat PlayStation 3 Virtua Fighter 5: Final Showdown pourrait revenir sur le ring, si une classification récemment enregistrée en Corée est quelque chose à dire. Le bagarreur a été initialement publié pour le système de dernière génération de Sony en 2012, et c’était à peu près le dernier que nous ayons vu de la longue série de SEGA sur consoles.

Cependant, dans le cadre de son livestream Tokyo Game Show 2020, SEGA a taquiné quelque chose à voir avec Virtua Fighter, même si le tout était très léger sur les détails tangibles. On suppose que cette nouvelle note a probablement quelque chose à voir avec l’annonce.

Cette note, au fait, est spécifiquement pour «Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown» – ce qui suggère peut-être qu’il s’agit d’une sorte de remaster. Nous ne dirions certainement pas non.

Il convient également de noter que Virtua Fighter 5 est déjà opérationnel sur PS4, en quelque sorte. Les modes arcade et versus du jeu sont jouables depuis Yakuza 6: The Song of Life. Fais-en ce que tu veux.

Souhaitez-vous accueillir un Virtua Fighter 5 remasterisé? Décrochez un KO dans la section commentaires ci-dessous.