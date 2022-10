Netflix : le protagoniste de Merlina s’est senti perdu sur le tournage de la série

in

Netflix

La protagoniste de Merlina a admis qu’elle s’était sentie perdue lors des enregistrements de la série Netflix pour tout ce que les réalisateurs de l’émission lui demandaient.

©IMDBMerlin

Merlin sera bientôt ici Netflix raconter l’histoire de la fille de La famille Addams à son arrivée à l’Institut Nevermore où il développera des compétences spéciales telles que l’escrime et le violoncelle tout en enquêtant sur des crimes étranges associés à la possibilité qu’il y ait un monstre meurtrier dans l’académie. Un travail sur mesure pour le personnage de Jenna Ortega qui aura lieu dans le catalogue de Netflix le 23 novembre.

La série comptera 8 épisodes dont 4 réalisés par Tim Burton qui a donné son style unique à Merlin donner une attitude réticente aux émotions au membre de la famille addams qui évoluera dans un contexte sombre avec des accents gothiques et de grandes valeurs de production pour faire de Nevermore un lieu inoubliable pour le public de Netflix.

Une actrice qui avait des doutes

Qu’a t’il dit Jenna Ortega du tournage ? assis à côté de Christine Ricci et ils ont parlé de Merlin avec Interview: « J’avais l’impression que tout le monde me demandait des choses différentes sur elle » a admis le protagoniste. « Je me souviens que Tim Burton ne voulait pas que j’aie la moindre expression ou émotion. Je voulais une surface plane »a fait remarquer l’interprète à propos de ce que le cinéaste voulait d’elle pour l’émission télévisée.

«Il y a eu beaucoup de batailles comme ça avec d’autres réalisateurs, parce que j’avais l’impression que les gens ne me faisaient pas toujours confiance quand je créais mon chemin en termes de… ‘D’accord, c’est son histoire, c’est là qu’il devient excité. ‘ Il n’y a jamais eu autant de chefs dans une même cuisine. J’étais complètement perdu, confus. Je n’ai généralement aucun problème à utiliser ma propre voix. Mais quand tu es dedans… Je me souviens juste de m’être senti vaincu après le premier mois. »achevé Jenna Ortega.

Il semble que l’actrice ait dû s’adapter à certaines situations qui ont accompagné le développement de ce personnage aux qualités aussi particulières que l’absence d’émotions à des moments où n’importe quelle autre personne réagirait d’une certaine manière. « Quand donner à Merlina une autre gamme émotionnelle? »Ortega a dû se demander alors qu’elle était dirigée par Tim Burton et d’autres réalisateurs chacun avec sa propre recette pour la série de Netflix. Le résultat? Dans quelques jours!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂