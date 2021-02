La théorie de WandaVision sait qui mettra fin à la réalité de la sitcom de Wanda?

Il y a eu deux grandes questions sur lesquelles la prémisse de WandaVision semble être basé sur – qui a créé la pseudo-réalité dans Westview et qui sauvera les citadins innocents en la brisant. Pour ce dernier, il y a eu divers candidats plausibles, allant de Wanda (si elle revient à ses sens), Vision, Docteur Strange, Monica, et étrangement, certains ont même présenté Jimmy Woo comme celui qui mettra fin au « Hex ». Mais un fan de MCU a rédigé une théorie solide qui pointe du doigt une possibilité inattendue – le fils de Wanda, Billy, est celui qui va annuler la déformation de la réalité.

Jusqu’à présent, il est fortement suggéré que Wanda soit celle qui contrôle totalement la ville et ses habitants. Sa psyché, à cause de son chagrin de perdre Vision, s’est déséquilibrée au point qu’elle ne se rend pas compte qu’elle cause de la douleur aux habitants de Westview en supprimant leur véritable identité.

Alors que chaque épisode de WandaVision jusqu’à présent, a été une ode à quelques sitcoms mémorables d’une décennie particulière, un utilisateur de Reddit a souligné les similitudes flagrantes que l’histoire principale de la série partage avec un original zone floue épisode, « It’s a Good Life », qui a été diffusé en 1963. Et surtout comment son épisode de suite prédit ce qui apportera la sitcom-land de Wanda à un arrêt brutal dans WandaVision.

Dans l’épisode, nous rencontrons Anthony Fremont, six ans, qui possède le pouvoir de déformer la réalité et qui a utilisé ses capacités pour exercer un contrôle sur sa ville, Peaksville, Ohio. Il a isolé la ville en effaçant le reste du monde, créant sa propre bulle de réalité, un peu comme ce que Wanda a fait avec Westview. Et tout comme elle, il oblige les habitants de la ville à se plier à ses désirs car ils ont peur du monstre qu’il est devenu et de ses pouvoirs divins par lesquels il peut les bannir vers un endroit d’où il n’y a pas de retour. Nous savons déjà que les habitants de Westview WandaVision subissent une douleur immense parce que Wanda (ou avec qui elle travaille peut-être) a supprimé son vrai moi.

Dans zone floue épisode, l’histoire voit les habitants de la ville, même les parents d’Anthony, suivre ses règles selon lesquelles ils doivent toujours avoir des pensées heureuses et apprécier constamment toutes ses actions, aussi cruelles soient-elles. Nous avons déjà vu la grave conséquence qui arrive à ceux qui tentent de percer la fausse réalité dans Westview et leur peur lorsqu’une «scène» ne se déroule pas comme prévu.

Dans l’histoire, les habitants de Peaksville n’ont pas eu accès aux chaînes de télévision et ont plutôt été soumis à regarder ce que le «monstre» voulait qu’ils voient. Bien que nous n’ayons pas encore vu un résident de Westview regarder quoi que ce soit à la télévision, il n’est pas difficile de penser que Wanda censure tout ce qu’il voit – rien de trop proche de la «vraie» vie, bien sûr. Tandis que WandaVision ressemble à ce particulier zone floue épisode, ce qui compte vraiment, c’est son épisode de suite.

L’histoire d’Anthony a été achevée dans un épisode consécutif, «It’s Still A Good Life», qui se déroule 40 ans après «It’s a Good Life». Les habitants de Peaksville vivent toujours sous le règne d’Anthony, qui est à la fin de la quarantaine, et suit toujours ses souhaits. Mais maintenant, il a une fille, nommée Audrey, qui possède ses pouvoirs psychiques. Pour couper la longue histoire, elle renverse bientôt tout ce que son père avait fait et ramena le reste du monde effacé.

La théorie reddit postule que, tout comme Anthony, Wanda a maintenant des enfants d’elle, dont Billy semble avoir hérité de ses pouvoirs. Ainsi, il sera celui qui maîtrisera Wanda et défaire son « sortilège » à Westview, restaurant ainsi les habitants de la ville dans leurs vies respectives.

La théorie ajoute en outre que cela se produira une fois WandaVision atteint les années 2000 alors que l’épisode suivant a eu lieu en 2003, mais comme nous le savons, la série a déjà couvert la décennie. Mais même dans ce cas, étant donné que Wanda semble n’avoir aucun contrôle sur les jumeaux, avec ou sans ses pouvoirs, et le fait qu’ils soient si conscients de sa fausse construction, il semble que les jumeaux soient ici pour une raison. C’est soit parce qu’ils sont, comme le dit le faux « Pietro », « le démon », c’est-à-dire des fragments de l’âme de Méphisto, soit ils ont un rôle plus important plus loin.

Voyant que l’épisode 6 laissait entendre que Billy allait être plus puissant que sa mère car c’était lui et non Wanda qui avait senti que Vision était en train de mourir après avoir franchi la barrière, la théorie semble d’autant plus plausible. Droit? Vous pouvez consulter la théorie complète ici.

