Mèmes et réactions à Rihanna dans le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2023

Musique

Rihanna est apparue au spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2023 et le public a laissé ses réactions sur les réseaux sociaux.

©GettyMèmes et réactions à Rihanna dans le spectacle de mi-temps du Super Bowl 2023.

Il Super Bowl 2023 C’est l’un des événements sportifs les plus regardés au monde, et c’est aussi là que les grands producteurs de cinéma et de télévision en profitent pour lancer leurs spots publicitaires classiques pour leurs productions, comme cela s’est produit ce soir avec Le Flash, Indiana Jones 5 et Gardiens de la Galaxie 3, entre autres. L’autre tirage, cependant, a été le spectacle de la mi-temps de Rihanna. Il a laissé de belles réactions sur les réseaux !

L’artiste de 34 ans s’est produit au State Farm Stadium en Arizona, où les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City se sont rencontrés pour remporter le trophée Vince Lombardi. Dès le premier instant, les internautes des réseaux ont commenté ses vêtements, mais ils ont aussi remarqué quelque chose qui a fini par se confirmer : elle est de nouveau enceinte et attend son deuxième enfant.

La chanteuse a commencé le spectacle au sommet de plusieurs plates-formes flottantes qui abritaient également ses danseurs et laissaient l’illusion de voler au-dessus de l’herbe. Putain tu ferais mieux d’avoir mon argent était le premier single de la soirée, alors qu’il brillait dans une combinaison ample écarlate et était lacé. Là, il a cédé la place à un mélange de différents tubes et chorégraphies de danse.

Même si sa performance était exigeante, une certaine quiétude était perceptible à chacun de ses pas, puisque 10 mois après la naissance de son premier enfant il a été confirmé qu’elle est à nouveau enceinte d’A€AP Rocky. La set list incluse Où étais-tu, seule fille au monde, nous avons trouvé l’amour, garçon grossier, travail, pensées folles, verse-le, toutes les lumières, dirige cette ville, parapluie et Diamants.

Cette présentation de Rihanna elle était très attendue par ses fans, car elle n’a pas sorti d’album depuis 2016 et n’a pas joué à la télévision en direct depuis 2018, après avoir rejoint DJ Khaled aux Grammy Awards de cette année-là. Pour ces raisons, son nom est devenu tendance et a fait réagir le public de différentes manières.

+Mèmes et réactions à la performance de Rihanna au Super Bowl 2023

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?