Batman: La série animée obtient une suite de série audio

Batman : la série animée (1992) était sans doute l’émission télévisée la plus emblématique impliquant le Caped Crusader. C’était donc naturellement triste quand sa course s’est terminée après 85 épisodes en 1995. Cependant, comme l’a récemment révélé au Los Angeles Comic-Con par l’acteur Kevin Conroy (la voix emblématique de Batman) et John Glover (The Riddler), un audio le drame qui reprend la série d’où elle s’est terminée est actuellement en préparation. Ce drame audio donnera vie à cet anti-héros emblématique de DC sous forme de podcast.

Kevin Conroy, que beaucoup pensent être l’acteur principal de Batman/Bruce Wayne, a parlé de ce projet lors du panel « History of Batman »:

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

C’est un excellent scénario d’Alan Burnett et il ramène le casting original.

Alan Burnett était l’auteur original de l’émission des années 1990, et il est l’un des nombreux acteurs de la voix qui reprendront leurs rôles de Batman : la série animée. D’après ce que John Glover a révélé à propos du projet sur le panneau, les personnages de la série reviendront sous une forme plus évoluée émotionnellement et psychologiquement que lorsqu’ils ont été vus pour la dernière fois à la télévision.

Le Riddler est de retour, et il a évolué à bien des égards… Il comprend qu’il fait partie du spectre.

L' »histoire de Batman » a également présenté Will Friedle, qui a joué le batman de nouvelle génération Terry McGinnis dans Batman au-delà.

Bien que les détails sur la distribution complète de ce podcast soient actuellement inconnus, il est plutôt excitant de se demander qui d’autre reprendra leurs rôles. Batman : la série animée présentait à l’origine une liste d’acteurs talentueux, ceux qui ont continué à élever leurs personnages au statut de légende dans le processus. Un exemple évident en serait le Jedi à la retraite Mark Hamill, qui a donné un statut emblématique au rire du Joker à travers son interprétation. Actuellement, la liste des acteurs de la voix survivants de la série (autres que Hamill et Conroy) comprend Paul Williams (The Penguin), Richard Moll (Two-Face), David Warner (Ra’s Al Ghul), Diane Pershing (Poison Ivy), Adrienne Barbeau (Catwoman), Ron Perlman (Clayface), Melissa Gilbert (Barbara Gordon) et Loren Lester (Dick Grayson / Nightwing).

Batman : la série animée est peut-être l’une des plus grandes émissions de télévision de bande dessinée de tous les temps, et a même remporté un Emmy pour le programme d’animation exceptionnel en 1993. Le voir revenir en tant que podcast ne serait pas hors de l’ordinaire, comme l’a déjà fait Caped Crusader son chemin vers le monde audio. HBO Max a Batman : les aventures audio, avec Jeffrey Wright dans le rôle de Batman, et Spotify travaille actuellement sur Batman non enterré, un projet de podcast qui a Le Chevalier Noir le scénariste David S. Goyer à la barre.





Le réalisateur des Munsters, Rob Zombie, recrute le docteur Who Star Sylvester McCoy dans le rôle d’Igor La dernière révélation d’un acteur de Rob Zombie pour The Munsters confirme les rumeurs de l’implication de Sylvester McCoy.

Lire la suite





A propos de l’auteur