Adele étourdit dans des photos glamour – dont une avec son nouveau petit ami

Adele est devenue officielle sur Instagram avec son nouveau mec, Rich Paul !

Dimanche, l’homme de 33 ans a sournoisement partagé les nouvelles personnelles dans un post sur le carrousel Instagram, publiant trois photos. Les deux premiers clichés étaient des photos en solo de la chanteuse alors qu’elle posait dans une superbe robe sculpturale Schiaparelli en noir et blanc ornée de boucles d’oreilles et d’un maquillage glamour.

Dans le troisième et dernier plan du post, Adele et Paul ont posé joue contre joue pour une jolie photo en noir et blanc du couple en photomaton.

Adele et Rich Paul ont apparemment rendu public leur relation rumeur de plusieurs mois. Adèle / Instagram

Le chanteur de « Hello » a simplement sous-titré le message avec un seul emoji en forme de cœur rouge.

Avec qui Adele sort-elle ?

Rich Paul, 39 ans, est un agent sportif originaire de Cleveland, Ohio. Il est le fondateur de l’agence sportive Klutch Sports Group et a représenté des dizaines de joueurs de la NBA tout au long de l’année, dont son ami de longue date, LeBron James.

Le couple a été aperçu ensemble en public pour la première fois en juillet lorsqu’ils se sont assis sur le terrain lors du cinquième match de la finale de la NBA au Footprint Center de Phoenix pour le match entre les Milwaukee Bucks et l’équipe locale, les Phoenix Suns.

À l’époque, le journaliste d’ESPN Brian Windhorst a qualifié Adele de « petite amie » de Paul sur son podcast, « The Lowe Post », en disant: « Rich Paul, l’agent (de LeBron), amène sa petite amie au match pour s’asseoir à côté de LeBron. Sa petite amie est Adele.

« C’est la première fois qu’ils sortent ensemble en public », a ajouté Windhorst. « Ce sera donc partout dans les tabloïds, surtout en Angleterre demain. »

Adele lors du cinquième match de la finale NBA au Footprint Center le 17 juillet 2021 à Phoenix, Arizona. Christian Petersen / Getty Images

Adele était auparavant mariée à Simon Konecki, avec qui elle partage un fils de huit ans, Angelo.

Le couple s’est officiellement marié le 4 mai 2018 après des années de fréquentation, mais a annoncé sa séparation en août 2019. Adele a demandé le divorce en septembre et a cité des « différences irréconciliables ». Ils ont finalisé leur divorce en mars de cette année et ont accepté de partager la garde partagée de leur fils.

Lors de son passage à «Saturday Night Live» en octobre 2020, Adele a tenu à révéler qu’elle était célibataire au milieu des rumeurs selon lesquelles elle sortait avec le rappeur Skepta l’année dernière. Après le spectacle, elle a partagé une publication Instagram de célébration et a remercié une liste de blanchisserie de personnes impliquées, dont Lorne Michaels et Maya Rudolph.

Pour conclure son article, la chanteuse a subtilement abordé les rumeurs et s’est moquée de son style de vie notoirement privé, en écrivant: « Je retourne dans ma grotte maintenant pour être la (seule) dame aux chats que je suis! La paix jusqu’à l’année prochaine ♥️ . «